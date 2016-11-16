Novak Djokovic dün akşam tie-break’li iki setle epey zor da olsa Milos Raonic’i geçip yarı finalde yerini ayırtan ilk raket oldu. Bu akşamüstü de birer galibiyetli Andy Murray ile Kei Nishikori sahaya çıktı. Murray’nin rakibine 7-2’lik bir üstünlüğü var. Ancak son Amerika Açık’ta karşılaştıklarında Japon kazanmıştı. Üstelik 2014’te yine Londra’da ki ATP Dünya Turu Finalleri’nde de Nishikori kazanmış. Bu yıl oynadıkları diğer iki maçta ise İskoç’un üstünlüğü var.

Gerek Murray ve gerek Nishikori şüphesiz burada izlediğimiz tenisçilerin en formda olanları. Bugüne kadar Londra’da en çekişmeli maçı izlettiler. Japon raket ABD’de başarılı olduğu kısa topları burada salonda ısrarla denemeyi sürdürünce olukla puan yitirdi. Bu vuruşları ya bir karış auta gitti ya filede kaldı ya da çok yüksek düştüğü için atletizmin zirvesindeki Murray kolayca yetişip puana çevirdi.





Üstelik o denli formda ki karar setinde Japon’un basit hataları arttıkça onun oyunu daha da yükseldi. Bu hatalara bir de kritik bir servisinde çift-hata eklenince set Japon için dönülemeyecek skora erişti (4-1). Sonra Murray servisini aldı (5-1). Nishikori önce kendi servisini sonra da maçın başını andıran bir oyunla rakibinin servisini kırdı (5-3).

İkisi de basit hatalar yapıyordu. Zerafet oyunu terketmişti. Murray’nin artık servisine yüklenip işi bitirmesi gerekiyordu. Öyle de oldu (67, 64, 64). 3 saat 21 dakika süren bu maç, ATP Dünya Turu Finalleri’nin en uzun maçı olarak tarihe geçecek.

Şimdi Murray’nin gruptan çıkmayı garantilemesi için bu gece Marin Cilic’in Stan Wawrinka’yı yenmesi gerekiyor. Aksi takdirde iş Cuma günü Murray-Wawrinka maçında karara varacak. Öyle olursa Murray’nin işi çok zora girer. Zira kolay geçmeyeceği açık bir Wawrinka maçının hemen ardından yarı finallere çıkacak. Orada da karşısına epey dinlenmiş bir rakip bulacaktır.

Yarın ise önemli maç Dominic Thiem ile Milos Raonic arasında. Birbirleriyle sadece bir kez karşılaşmışlar. Bu yıl Cincinnati’de Raonic kazanmış. Umarım salt güce dayalı bir oyun olmaz da biraz tenis izleriz. Her ikisi de geriden öyle uzun ve kuvvetli toplar atabiliyor ki neredeyse servis çizgisinden çıkmıyorlar. Voleye küsler! Gerçi bu olgu buradaki tüm raketler için geçerli. Gelin de Roger Federer’i aramayın. Onun bir turnuvada adının bile geçmesi olayın klasını arttırıyor.

Djokovic ise Gael Monfils ile oynayacak. Fransız’ın gruptan çıkması için tünelin ucunda toplu iğne ucu kadar bir ışık var. Ancak o aynı zamanda kaburgalarından sakat. Oynamayabilir.





İyi akşamlar, hoş kalınız.