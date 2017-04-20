Sevgili okuyucular,

Monte Carlo Turnuvasının başladığı şu günlerde buyurun size bazı ilginçlikler...

Vergi cenneti Monaco’da ikamet eden ATP oyuncuları :





Alexandr Dolgopolov

Bjorn Borg

Goran Ivanisevic

Ivan Ljubicic

Kevin Anderson

Marat Safin

Marion Cilic

Milos Raonic

Novak Djokovic





Monaco’da ikamet eden WTA oyuncuları:

Caroline Wozniacki

Daniela Hantuchova

Elena Dementieva

Justine Henin

Victoria Azarenka





Monte-Carlo Masters Hakkında Bilmedikleriniz!

Sadece erkek profesyonel oyuncuların mücadele edebildiği bu turnuva esasen Roquebrune-Cap-Martin adlı bir Fransız kasabasında oynanır. Bu kasaba Monaca’ya bitişiktir.







İşin en ilginç yanı profesyonel tenis toplantıları için Monte Carlo’ya gittiğim zamanlarda sadece kortlar değil, oyuncuların ödül paralarının verildiği mekân da Fransa içindeydi. Fransa’da “gelir vergisi” varken, Monte Carlo’da yani Monaco’da yoktur! Bu çetrefilli durumu ATP sonunda paranın verildiği mekan olarak Monaco sınırları içinde bir başka yer bularak çözdü.





Monte Carlo Tenis Şampiyonası ilk kez 1897’de yapılmıştır.





2009 yılında ise Monte Carlo, oyuncuların katılım mecburiyeti olmayan yegane ATP World Tour Masters 1000 turnuvası olarak tescil edildi. Dünyada bu kriterde bir başka turnuva yoktur. Bu zorunluluğun ortadan kaldırılmasına rağmen tüm yıldız oyuncular burayı oynamayı seve seve seçerler.





Rafael Nadal, Monte Carlo’yu tam sekiz kez üst üste kazandı (2005 ile 2012 yılları arasında). Böylece Rafa aynı turnuvayı sekiz kez üst üste kazanan yegâne oyuncu oldu. 2016’da ise Gael Monfils’e karşı oynadığı finali kazanarak burayı 9.kez kazandı. Bu bir rekordur.





Hoşkalınız.