Bu yazı dizisine başlarken milletin burada kimin şampiyon olacağını değil, Novak Djokovic-Andy Murray ikilisinden kimin üstün çıkıp yılı birinci sırada kapatacağını merak ettiğini belirtmiştim. Fazla bir süre kalmadı. Kısa bir süre sonra iş ortaya çıkacak.

Yılın son turnuvasında 2 numaranın 1 numarayı tacından ettiği şimdiye kadar sadece bir kez görülmüş. O da 2001 Sydney Finalleri’nde. Lleyton Hewitt’in en sevimli raketlerden biri olan Brezilyalı Gustavo Kuerten’i devirdiği yıl. Tekrarı olmamış. Bakalım bu yıl olacak mı?

Murray kazanırsa 1973’ten bu yana yılı birincilikle bitiren 17. raket olacak. Djokovic kazanırsa üç yıl üst üste birincilikle bitirmiş olacak. Toplamda da beşinci kez.

Murray en dişli rakibi olarak gördüğüm Stan Wawrinka karşısında öyle üstün oynadı ki sakin İsviçreli’ye raket bile kırdırdı. Önce en kuvvetli yanına backhand’ine hücum etti. Öbür yanını açmak zorunda kalınca Wawrinka, bu kez sağına atıp puan aldı. Ardından en beklemediği anlarda voleye gelerek tek vuruşla puan aldı. İ





İşin doğrusu İsviçreli de gününde değildi. Ne denediyse tam olarak yapamadı ve bilhassa ikinci sette yokoldu gitti: 6-4, 6-2.

Bu sonuçtan sonra yarınki yarı finaller Djokovic-Nishikori ve Murray-Raonic olarak belirlendi. Bu akşamki Nishikori-Cilic maçının ise bir önemi kalmadı.





Hoş kalın.