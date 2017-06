Fransa Açık’ta kadın yarı finalleri bitti. Cuma günü de erkekler yarı finalleri var.

20 yaşına yeni basan Letonyalı tenisçi Elina Ostapenko’yu anlatmak için kullanılacak başlıca sıfat “korkusuz bir çocuk”! Evet 20 yaşında bir çocuk. Devam edersek gelecek sıfatlar: fevkalâde güçlü, her vuruşta çok iyi pozisyon alabilen, tecrübesiz ve sabırsız olacaktır. Hoşuna gitmeyen her karardan sonra tribünlerdeki ekibine dönüp biçareliği oynaması acemiliğin daniskası. Ama bu kızcağız bu oyununu daha geliştirir ve üst sıralara çıkmanın fikstürlerde getireceği avantajı iyi kullanırsa kadın tenisinin uzun bir süredir beklediği taze nefes olacağı muhakkaktır.

Rakibi İsviçreli Bacsinszky ise bir tavşan kadar süratli ve cin gibi akıllı. Baktı ki her şey rakibi için iyi gidiyor, bekledi. Assolistlik yerine solist-altı olarak puanları uzatmaya çalıştı. Rakibinin gücünün çok çabuk farkına vardı. Bacaklarının gücüyle her topa koştu. Çoğuna da yetişti ve içeri attı. Teniste olan tüm vuruşları deneyerek Letonyalıyı ambale etmeye çalıştı. Çoğu puanına rakibine hata yaptırarak erişti. Hatta ikinci sette bir ara onu psikolojik olarak bozdu.

Ancak Ostapenko ısrarlıydı. Bu kızın en büyük avantajı her topa şiddetle vurmaktan çekinmemesi. Toprak kortta savunmadan vurarak çıkabilmek zordur. Daha çok taktik vuruşlar yaparsınız. Bu kız her durumda tüm gücüyle vurdu… Can alıcı vuruşlarını inatla sürdürdü. Çoğu da tuttu. Sonunda da bir grand-slam turnuvasında final oynayacak ilk Letonyalı oldu. Galibiyet hak edenin oldu.

Diğer yarı-final ise turnuvanın başlıca favorileri arasında gösterilen Rumen Simona Halep ile Çek Karolina Pliskova arasındaydı.

Yapı itibarıyla kadınların en iyi atleti olarak bilinen Halep’in koçu Cahill bundan bir süre önce tüm uyarılarına rağmen onun davranış tarzını ve mental tutumunu beğenmediği için ayrılmıştı. Rumen raket birkaç ay sonra değiştiğini ve geri gelmesini rica etti. Şimdi yine beraberler.

Anlaşılan bu ayrılık Halep’e gerçekten yaradı ki maçın en kritik anlarında geri düştüğü vakit bile o pamuk ipliğine bağlı konsantrasyonunu hiç yitirmedi ve maçı üç sette de olsa 64,36,63 aldı.

Evet Roland Garros kadınlar finali Rumen Simona Halep ile Leton Elina Ostapenko arasında Cumartesi günü oynanacak. Favori kim mi? Bence antrenörü Cahill’i iyice dinlediği ve konsantrasyonunu yitirmediği ve tümü rakibini destekleyecek izleyicilerden etkilenmediği sürece Halep.

Cuma önce Murray-Wawrinka sonra da Thiem-Nadal maçları var. Kaçırmayın.

Hoşkalın.