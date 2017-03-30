Roger Federer erkekler dünyasının kontuysa, Venus Williams da kadınların kontesidir. Williams Ailesinin bu fevkalâde alçakgönüllü ve sakin şampiyonu tüm geçirdiği travmalar sonrası bu sıfatı bir insan, bir fert olarak ortaya koyduklarıyla tartışmasız hak ediyor.



37 yaşındaki bu Amerikalı oyuncu, bugün sabahımızın erken saatlerinde tenis dünyasının bir numarası olan Alman Angelique Kerber karşısında “Bu denli rahat puan alabilen ikinci bir tenisçi yoktur” dedirtti. Hakikaten Venus sahanın her yerinden puan alıcı vuruşlar yapabiliyor. Üstelik fevkalâde düşük bir ilk servis yüzdesine rağmen.



Top-toplayanlardan rakibinin elini sıkana kadar herkese davranışları nezaket ve yumuşaklık içerisinde. Ben puan aralarında havlu veya kenarda dinlenirken su isterken tebessüm edip “lütfen” kelimesini kullanan ikinci bir tenisçiye ömrümde denk gelmedim.



Şimdi karşısında Halep’i yenen İngiliz Konta var (sabaha karşı 04:00). İşi zor ama onu da geçeceğini sanıyorum. Tabi bu kez ilk servis yüzdesini normal boyutlara çıkaracağını varsayıyorum. Yoksa tenisi adeta “satranç” gibi oynayan Konta karşısında hiç şansı olmaz.



Konta da dün galipler arasındaydı ama maçı kendisi kazanmak yerine Halep verdi dersek abartmış olmayız. Halep çapında bir raket önce o pamuk gibi servislerini düzeltmeli. Sonra da hislerine daha hakim olmalı ve hırsına yenilmemeli. Madem kenara antrenörünü çağırıyorsun bari dinle onu değil mi! Hayır onunla konuşurken bile adamı dinlemeyeceğini yüzünden anlıyorsunuz. Hırstan tüm kasları katılmış! Adamı dinleyebilmek için çaba bile gösteremiyor. Aldığı maçı verdi.



Bugünün (daha doğrusu saat farkıyla Cuma sabaha karşı 02:00) en ilginç maçı Kyrgios ile Alexander Zverev arasında olacak. "Next-Gen" yani "Gelecek Kuşağın" en öne çıkan iki raketi kapışıyor. Kyrgios kafatasının içine hakim olabilirse bu maçı alacaktır. Şimdiye kadar sükûnetini daha doğrusu sakinliğini sürdürdü. Umarım süreklilik arzeder.



Bu akşam 22:00 gibi Federer, Berdych ile oynayacak. Çek raket birkaç kez haşmetmeablarına azizlik etmişti. Ama bu formuyla onu durduracak biri olduğunu hiç sanmıyorum.



Bugün 20:00 gibi bir ilginç maç ta THY’nin eski yüzü Danimarkalı Wozniacki ile kadınlarda birinci sıranın en büyük adayı olan Çek Pliskova arasında. “Woz” kendisini kanıtlamak için artık kritik bir maç kazanmak zorunda. Çek raketin ise eline gelen nimeti bırakmaya hiç niyeti yok. İzleyip göreceğiz.



Hoş kalınız.



