Profesyonel Tenis Dünyasının en prestijli turnuvalarından biridir “Indian Wells” yani “Kızılderili Kuyuları”. Oyuncuların ve izleyicilerin sevgilisidir. Zira Kalifornia Çölü'nün ortasında hem oyuncuların hem de izleyicilerin her türlü gereksinim ve lükslerine yanıt verebilecek şekilde insanoğlu tarafından inşa yaratılmış fevkalâde turistik, orta-ölçekli bir kasabadır. Köy bile deseniz kimse size yalancı diyemez. Buradaki ana-etkinlikler tenis ve golftür.



Çölün ortasındaki bu turnuva, dünyanın en fazla izleyici çeken tenis etkinliklerinden de biridir. Bu nedenle de sürekli grand-slam (yani dört büyük turnuva olan Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve ABD Açık) olmak üzere başvuru üzerine başvuru yapar!

Turnuva henüz ilk aşamalarında. Daha ilk turlar bile tam bitmedi. Ama tenisseverler ve oyuncular için burada oluşan bazı ilginçliklere dikkatinizi çekmek istiyorum.

Yazılarımda sürekli olarak bizim profesyonel/ulusal takım oyuncularımızın çiftlerdeki yoksunluğunu dile getiriyorum. Davis Kupası maçlarına en zayıf rakip karşısına bile 1-0 yenik çıktığımızı belirtiyorum. http://www.fanatik.com.tr/yazarlar/bekir-emre/turkiye-kaybetmek-mi-istiyor/1281770

Çift oynamak tenisçilerde çabukluğu, atikliği, anlık karar verme yetisini, voleyi ve hepsinin en önemlisi ekip-ruhunu pekiştirir. İşte bu nedenle de sakatlık ve bıkkınlık gibi konularda epey hassas olabilen dünya tenisinin başlıca yıldızları bile sezonun ilk turnuvalarında çift oynarlar. Bunların başında da Indian Wells gelir.

Bakınız bu yıl çiftler kategorisini oluşturan çift takımlarından bazılarına:

Andy Murray & Evans

Djokovic & Troicki

Nadal & Tomic

Wawrinka & Dimitrov

Berdych & Petcschner

Thiem & Kohlschreiber

Bilmem anlatabiliyor muyum !

İkinci konu ise sporun ve bilhassa tenisin ne denli dinamizm içerdiği ile ilintili. Tenis her aşamasında her an mücadeleye hazır olmanızı gerektirir. Onun her türlü sürprizine açık ve uyanık olmanız lazımdır. “Kızılderili Kuyularında” bunun fevkalade bir örneğini gördük.

Ana tabloya çıkmak için Eleme turlarının son maçında İsveçli Ymer ile Japon Nishioka karşılaştı. İsveçli maçı kazanarak ana-tablo oyuncusu oldu. Japon ise oteline dönüp bir sonraki turnuvaya gidişini planlıyordu. Derken, gelen bir telefonla bir başka ana-tablo oyuncusunun (henüz ana-tablo maçları başlamadan) apansız oluşan bir sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini ve “Şanslı-Kaybeden" (Lucky-Looser) olarak boşalan yerin kendisinde olduğunu öğrenir. Fikstür çekilir ve bilin bakalım ilk turdaki rakibi kimdir? Evet iyi tahmin ettiniz… İsveçli Ymer. Maç oynanır… Kazanan ise bu kez Japon oyuncudur. Evet Nishioka bavullarını toplarken şimdi ikinci turda ve en az 20.000 ABD Doları da cebindedir.

Buyrun size tenis… Buyrun size sporun güzelliği. Şimdilik hoşkalınız.