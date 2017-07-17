Yukarıdaki başlığım kadar bu yılki Wimbledon’a uyan bir deyiş olamaz. TDK tarafından şöyle betimlenir : “Birçok gereksinim dururken hiç de gereksinim olmayan, gösterişli şeyler alındığında söylenir.”*







Dünya tenisinin en prestijli turnuvası Wimbledon. 15.000’i aşkın izleyici tribünlerde. Turnuvanın son maçı ve en prestijli maçı. Tek-erkekler finali.

Korta çıkanlardan biri tarihin yazdığı en büyük tenisçi. Artık kırılamayacak rekorların, belki de ondan sonra bir daha izleyemeyeceğimiz güzellikteki bir tenis ekolünün ve stilinin yegane temsilcisi. Başta eşim olmak üzere bir çok kişinin “Bu adam oynarken gördüğümde adeta bale yaptığını sanıyorum” diye betimleyebildiği üstün bir sporcu. Artık İsviçreli değil bir dünya vatandaşı… Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Roger Federer.





Kortun diğer yanında ise dünya tenisinin 6 numarası Hırvat Marin Cilic. Bir alçak gönüllülük örneği. Gelirinin yüzde 70’ini yoksullara ve çocuklara bağışlayan müthiş bir hayırsever. Aralarındaki karşılaşmalar hep çekişmeli ve yüksek standartlı bir tenise gösterge olmuş. Buraya da her ikisi de pek formda geliyorlar. Dolayısıyla bu final de izleyicilere hoş anlar yaşatmaya aday. Tabî saha buna müsaade ederse.





Bu iki örnek sporcunun ayaklarının altında ise artık servis çizgisinin etrafı kelleşmiş ya da eskilerin tabiriyle “patates tarlasına” dönmüş, topun yere değdikten sonra nereye sıçrayacağı meçhul olduğu, çatının altında oluşan ve yer eden nemden dolayı top-toplayıcıların bile zaman zaman dengelerini bulmakta zorlandıkları kaygan bir Merkez-Kort. Haydi hayırlısı!





Maç ancak başlangıçta biraz çekişmeliydi. İlk setin ortalarından itibaren bir saat 41 dakika süreyle bir Federer resitali izledik (63, 61, 64) (Bu esasen beş değil üç setlik bir maç için beklenen süredir). Resital** diyorum zira başka bir müzisyen yoktu bu parçanın icrasında. O çalgıcı da Federer’di.





Evet Cilic ilk sette düştü. Üstelik geçirdiği sadme görünenden daha şiddetliydi. Evet Cilic görünenden daha duygusal, daha kırılgan bir birey olarak müdahale edildi. Evet sakatlığından dolayı morarmış ayağı tedavi gördü. Evet, o iyi bir gününde değildi. Evet buların hepsi gerçek. Ama bunların hiç biri haşmetmeablarının başarısına gölge bile olamaz.

Şahsen Cilic’in daha sakin ve aksine İsviçreli’nin daha stresli olacağını sanıyordum. Tersi gerçekleşti. Çok kolay gitti maç kazanan için. 1976’da Bjorn Borg’dan bu yana hiç set vermeden şampiyon olan ikinci sporcu. Böyle maçlarda insana yazacak konu da olmuyor. Üstelik dünyanın gelmiş geçmiş en mükemmel teniscisinin nasıl oynadığını anlatmak ta kimseye düşmez…Tekrar tekrar izlemek için herkesin elinde yeterli olanaklar var.





- Bu arada çift-erkeklerde Polonyalı Kubot ile Brezilyalı Melo (futbolcu Melo ile akrabalığı yok!) çifti, Avusturyalı Marach ile Hırvat Pavic çiftini 4-6,7-5,7-6,3-6 ve 17-15’lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Burada işin en ilginç yanı her iki yarı-finalin de büyük çekişmelere şahit olması. 17-15 ve 9-7’lik beşinci setlerle sonuçlandı.

- Çift-kadınlarda tartışmasız bir Rus üstünlüğü vardı. Makarova ile Vesnina, Tayvanlı Chan ile Romen Niculescu çiftini halkalayarak şampiyon oldu (60,60).

- Karışıklarda Andy Murray’in kardeşi Jamie, İsviçreli Hingis ile birlikte kupayı kaldırdı. Böylece çift-erkeklerdeki hüznünü bir nebze olsun atlatmış olmuştur.

- Genç erkeklerde Arjantinli Axel Geller ile İspanyol Davidovich final oynadı. İspanyol birinci oldu.

- Genç kızlarda Uzakdoğu kökenli iki ABD’li mücadele etti. Liu rakibi Li’yi 62,57,62 yenerek kupayı kaldırdı. Claire Liu 2016 Wimbledon gençler kategorisinde çiftler ve 2017 Roland Garros’ta genç kızlar tekler finalisti olmuştu.

- Tekerlekli Sandalye Erkeklerde İsveçli Olsson, kadınlarda ise Hollandalı De Groot mutlu sona ulaştılar.





Böylece akılda yer etmemiş birkaç maç hariç tatsız tussuz bir Wimbledon sona erdi. Şimdi kervan Amerika kıtasına ve sert-zeminlere doğru yol alıp 28 Ağustos ile 10 Eylül arasında oynanacak Amerika Açık ile son bulacak.





Şimdilik hoş ve esen kalınız.





( * ) Doğru dürüst bir kort yapacaklarına saçma sapan bir sürü kafatascı kurallar ve yaptırımlar… Ltf önceki Wimbledon yazılarıma bakınız.

( * *) R esital: Tek bir çalgıcının tek bir çalgıyla verdiği konser.



