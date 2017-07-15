37 yaşındaki Venus Williams’tan herkes bir olağanüstülük bekliyordu. Esasen haksız da değillerdi. Zira bu kadın tüm yaşantısında hep olmayacakları, olamayacakları gerçekleştirmişti. Kolay atlatılacak travmalar değildi yaşadıkları.







O ilk Wimbledon’ını oynadığında rakibi İspanyol Muguruza daha dört yaşındaydı. 2017 Muguruza’nın ikinci Wimbledon finaliydi. 2015’te Venus’ün kardeşi Serena’nın elinden final mağlubiyeti tanımıştı.





Maçın başında beklenilenin aksine oyunu dengede tutmaya çalışan İspanyol, atak vuruşlarla sonuca gitmeye çalışan ABD’liydi. Set karşılıklı oyunlarla gitti. 5-4’te Venus iki kez set topu attı ama tutturamayınca Muguruza eline gelen fırsatı değerlendirdi ve durumu 1-0 yaptı.





Bundan sonrası ise çok kolay ve çabuk gitti. Umudunu yitirmiş bir Venus teslim olmuştu. İzleyicinin desteği de para etmedi ve maç 7-5, 6-0’lık iki sette bitti.

Garbine Muguruza 2017 Wimbledon şampiyonu oldu.





İyi akşamlar…