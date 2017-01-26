“Kendi yeteneğime güveniyor ve sonuna kadar savaşabileceğime inancım sonsuz. Karşımda da bir rakip var. Bu kez o Serena Williams. Olay tamamıyla benim sahaya çıkıp istediklerimi gerçekleştirebilmemle ilgili… Onu yenip yenemeyeceğimi düşünmek yerine işime odaklanmam gerekiyor. Bu kadar basit.”





Teniste genellikle suya sabuna dokunmayan herkesi mutlu etmek üzere sanki önceden ve başkaları tarafından kurgulanıp teslim edilmiş beyanatlara şahit olursunuz. Bu aklı başında beyanatın sahibi İngiliz Johanna Konta kadın teniscilerin en kültürlülerinden biri. Ama kadın sahada ne yaparsa yapsın karşısında daha iyisini yapan bir rakip vardı: Serena Williams. Konta için artık -vuslat* bir başka bahara!





Serena bir sonraki turda yani yarı-final maçında bu üstünlüğünü bir vites daha üste çıkardı. Bir yaş küçüğü (34), rakibi Lucic-Baroni’yi 50 dakikada (sahadaki elektronik tabelaya göre 48”) anılarıyla başbaşa bıraktı. Böyle bir maçla ilgili yansıtacak başka bir husus bulamıyor insan.





Serena’nın pek yakın akrabası (!) Venus ise genç rakibi vatandaşı Vandeweghe’yi çekişmeli bir üç set sonunda devirerek teniste “OPEN (Açık)” devrinin en yaşlı finalisti oldu. Vandeweghe ilk seti almasına rağmen tecrübesizliği başta, her iki servisinin etkisizliğinin ve illa tek vuruşla puan alma hırsının kurbanı oldu. Bu oyunda sabır gösteremezseniz eninde sonunda sizi geçerler.





Venus Williams yakın geçmişte, başta sağlığı olmak üzere, tüm başından geçenlerden sonra sabırla, metanetle yıllar boyu adeta iğneyle kuyu kazarcasına çalışarak bir grand-slam’in finaline ulaşarak her türlü saygıyı ve alkışı hak ediyor…“Ben hep geleceğe bakarım. Geçmişten öğrenilecek çok şey vardır ama üzerinde de fazla durmam”. Kızkardeşiyle en son 2009 yılında Wimbledon’da karşılaşmışlar. Serena ağır basıyor ama ikisi de formlarının zirvesinde.





Avustralya’daki performansıyla tenis dünyasının kadınlardaki tartışmasız en büyüğü olduğunu, onu sevmeyenler dahil, dünya aleme bir kez daha kanıtlayan Serena’nın ablasına giderayak bir jest yapma hissi ağır basmazsa Cumartesi günü çok güzel, stressiz bir final izleyebiliriz.





Şimdi sıra kadınlardan çok daha çekişmeli geçmesi beklenen erkek yarı-finallerinde…

İyi izlenceler.



