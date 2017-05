Tenis turnuvalarında teklerde ertesi gün kritik bir maça çıkacakların ya da teklerde elenip bir an önce diğer bir turnuvaya hazırlanmak üzere gitmek isteyenlerin çift maçlarını satması sık görülür. Altuna/Motti çiftinin Sırpları elemesine ilk önce böyle bakmıştım. Ama sonrasında bir tur daha geçtiklerinde şapka çıkardım. Finale kaldıklarında ise şapkayı yedim! Altuna’nın bundan böyle (aynı Sırp Usta Nenad Zimonjic) gibi iyi bir çift oyuncusu olarak kendisini, bilhassa servisini geliştirip lanse etmesinde epey yarar vardır. İyi bir çift oyuncusu olarak tanınırsa her turnuvada hiç umulmadık partnerlere kavuşacak, başıboş mayınlara gereksinim duymayacaktır. Üstelik teklerde girmeyi hayal bile edemediği ana tablolarda, çiftlerde yer bulabilecektir.

Bir turnuva düşünün ki Milos Raonic ve Marin Cilic gibi dünya sıralamasında yerleri 6 ve 8 olan iki dev yer alıyor. Bunların arasına bir önceki yılın şampiyonu Diego Schwartzman giriyor. Gelecek nesilin başlıca temsilcilerinden Borna Coric ile Karen Khchanov istim üzerinde patlamaya hazır. Avustralyalıların aykırı evladı, bizim de benimsediğimiz sürekli konuğumuz Bernard Tomic her an bir sürpriz yapabilecek konumda. Ve Sırpların vazgeçemediği yıldızları Viktor Troicki 5 numaralı seribaşı. Tenis hakemliğinin robotlara mahsus olmadığını ve biraz ruh katmanın faydalarını dünya aleme kanıtlayan Mohamed Lahyani de burada. Turnuvanın yönetmeni Thomaz Karlberg ATP’nin Türkiye’ye verdiği önemi kanıtlıyor. İşte bu önünüze getirdiğim tabloda yegane eksiklik izleyici. Turnuva ilk beş gün boş tribünler önünde oynadı. İlk beş gün elli bilet satılmamıştır. Yazık çok yazık. Evet tesis kente epey uzak. Trafik bir felaket. İki gün rekor kırdım. Nişantaşı’ndan 1.5 saat gidiş, 2 saat 15 dakika dönüş. Kimsenin günde dört saatini trafiğe harcama lüksü ve sabrı yoktur. Buna da inanıyorum. Ama nerede bu her turnuvaya koşuşturan, günde iki kıta değiştiren “senyörler” ? Hadi onları da geçtik… Ama civarda da mı hiç sporsever yok yahu? Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya, Ataköy, Bakırköy, Güneşli, Bahçeşehir, Esenyurt, Avcılar, Çekmeceler… Bu denli mi teslim olduk pespayelikten başka çok az şey yaşadığımız ayak-topuyla ittir kaktırlara? Evet Grand Slam’ler hariç yurt dışında da turnuvaların ilk günleri tribünler dolmuyor. Bakın dolmuyor diyorum. Bomboş demiyorum! Bu denli umarsızlık buraya emek verenlere günah. Hiç olmazsa final günü sıralar doluya benzedi de zevahiri kurtardık.