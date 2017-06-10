Kadınlar finali için Rumen Simona Halep ile Leton Jelena Ostapenko korta çıktı. İki tane zıt kutup. Biri savunmadan puan çıkartabilen biri. Her topa yetişebiliyor. Üstelik eriştiği topu da paralelden puan alıcı bir vuruşa dönüştürebiliyor. Fiziki üstünlüğü şüphesiz. Bundan birkaç hafta önce Roma’da sakatlanıyor. Konulan tanı ayak bileğinde bağ yırtığı. Haftalar sürecek bir iyileşme ve kuvvetlendirme süresi düşünülürken bu kadın sanki hiçbir şeyi yokmuş gibi antrenman ve maç yapmaya devam ediyor. Kendi ifadesiyle sakatlığını düşünmeden normal yaşantısını sürdürmesi iyileşme periyodunun kısalmasına neden olmuş. İşitin de inanmayın!





Halep kazanırsa bu onun ilk Grand Slam şampiyonluğu olacak. Aynı zamanda ilk kez WTA sıralamasının zirvesine oturacak. Kaybederse ise 2. olacak. Bundan önce sadece bir Rumen kadın tenisçi Roland Garros’u kazanmış (1978 Virginia Ruzici). O da şimdi Halep’in menajeri.





Ostapenko ise kortun her yanından fevkalâde güçlü vuruşlar yapabilen biri. Sanki topa hıncı varmışçasına balyoz gibi vuruyor. Antrenörü olan eski tenisçi Medina-Garrigues’in anlattığına göre yaşantısındaki her şey hızlı. Yemek yemesi-içmesi, konuşması, yürüyüşü ve tabii ki tenisi. 1983’ten bu yana Roland Garros’ta seri-başı olmayan ilk finalist. Bu sadece sekizinci Grand Slam turnuvası. Topu topu 17 Grand Slam maçı oynamış. Bunların beşi bu yıl burada! Pazartesi sıralamalar açıklandığında kazandığı takdirde 12., ikinci olursa 18. olacak. Buraya geldiğinde 47. idi.





Maç beklendiği gibi başladı. Biri vuruyor. Fevkalâde puanlar alıyor. Ardından feci basit hatalarla aldıklarını iade ediyordu. Diğeri ise koşuyor yetişiyor, geri çeviriyor ve bekliyordu ki rakibi hata yapsın. Aynen böyle ilk set bitti. Halep kazandı.





Bu kızın bacakları tenisi kadar süratlendiği ve kafaca da biraz daha geliştiği takdirde önünde kimse duramaz. Sahanın öyle yerlerinden puan alıcı vuruşlar yapabiliyor ki tenise uzak olmayan bir insan olarak “yok artık” diyordum. Ardından öyle kolay bir topu dışarı atıyor ki “olmaz bu kadarı” diyordum! Simona Halep gibi bir atlete drop-shot (kısa-top) atmak için tenisi hiç bilmemek gerekir. Bu oyun böyle çocukça hataları kaldırmaz. Yaptığı bazı hatalarda topu dışarı atmak daha zor.





Halep fevkalâde bir atlet ve tenis ile ilgili artıları çok. Ancak unutmaması gerek ki bu ikinci servisi ile zirvede tutunması pek kolay olmayacaktır. Üstelik teniste artık savunarak kazanmak çok zor. Güç tenisi çok ağır basıyor. Serena, Sharapova, Azarenka, Kerber ve Muguruza’dan hiçbiri karşısına gelmedi. Onlar bu denli acemi olmayacaklardır.





İkinci sette Halep 3-0 öne geçti. Sonra herhalde geçmişini anımsayıp saçmalamaya başladı. Onu gören Letonyalı baktı ki rakibinin desteği (!) var 'Bari ben de biraz daha akıllı oynayayım' dedi. Oldu durum 3-3. Ostapenko’yu izlemek gerçekten zevkli. Öyle vuruşlar yapıyor ki samimiyetle söyleyeyim ki şimdiye kadar hiçbir kadın tenisçide görmedim. Halep bile bir puandan sonra durup onu alkışladı. Ve Ostapenko hala uykudaki Halep’i kırdı. Sonra da baktı böylesi daha iyi! seti de aldı (6-4).





Son set Halep’in servisiyle başladı. Ostapenko harikulâde iki puandan sonra üç hata ile alacağı oyunu rakibine armağan etti. Karar puanlarında öncelik topu sahada tutmaktır. Bu kız tenisin olmazsa olmazlarına da kulak asmıyor. Adeta ne zaman ne yapacağı belli değil. Tutarsa alıyor, yoksa hata olup rakibine artı yazıyor.





3-3 oldu ve servis Halep’te. Ostapenko’nun vurduğu top direkt avuta giderken fileye çarptı ve içeri drop-shot olarak düştü. 4-3 oldu. Belki de bu tesadüf maçın kaderiydi… Letonyalı ilk kez öne geçti. Sonra kendi servisiyle 5-3 yaptı. Ve Halep’i bir kere daha kırarak şampiyon oldu (46, 64, 63).

Bu sonuç herhalde sadece kadın tenisinde değil tüm tenis dünyasında bir devrim yaratacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.