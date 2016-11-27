Davis Kupası Finalinin ikinci gününde iki ekip de tahmin ettiğim gibi kağıt üzerindeki takımlarını değiştirmişler ve ağır topları Marin Cilic ile Juan Martin del Potro’yu monte etmişlerdi. Ama sahada bir çiftler komedisi vardı. Bunda da hiçbir oyuncunun bir kabahati yoktu. Kısacası çift oyuncuları değildiler. Bakın aşağıda takımları ve sıralamalarını veriyorum. Parantez içindeki ilk sayı tekler diğeri çiftler sıralamaları.





Hırvatistan: Dodig (116/13) - Cilic (6/124)

Arjantin: del Potro (38/351) - Mayer (137/122)

Gördüğünüz gibi aralarında 2015 İstanbul Open’da izlediğimiz Dodig haricindekilerin hepsi çiftler kategorisinde ilk 100 sıralamasının dışında. Bu gerçek kendisini sahada pek belli etti. del Potro eline gelen voleyi sayıya çeviremiyor, Mayer rakipleri birbirinin arkasında kalmışken topu boş saha yerine fileye nişanlıyor, Cilic ise hata yapmaktan korkan görüntüsüyle topu içeri atmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Dolayısıyla iş aralarındaki yegane üstat Dodig’in omuzlarına yükleniyordu. Koskoca del Potro Mayer’in, koskoca Cilic ise Dodig’in ağzının içine bakıyordu! Hele minik dev del Potro adeta ben bu sahada ne yapıyorum ifadesiyle oynuyordu.

Arjantinliler ise kendi sahalarında çiftleri değil, ikisi ayrı ayrı tekleri oynuyorlardı. Ama Hırvatların kurduğu sistem daha az kötü olunca ilk seti tie-break’ten aldılar. İkinci setin ortasına kadar maç böyle sürdü. Hırvatlar öne geçiyor Arjantinliler beraberliği sağlıyordu. Ama 4-4 iken Dodig eline gelen iki topu puana çeviremeyince del Potro’nun takımı ilk kez öne geçti (5-4). Dodig bir önceki oyundaki hatalarını telafi ediyormuşçasına kendi servisini aldı (5-5). Sonraki oyun yine Güney Amerikalıların oldu (6-5). Ve yine tie-break.

İlginç bir tie-break başladı. İlk dört puanın dördünü de birbirlerine armağan etti servisçiler (2-2). Sonra seyirciler araya girdi ve tezahüratlar dinmeyince maç durur gibi oldu! Cilic servislerini devreye soktu ve Hırvatlar durumu 4-2 yaptı. Tezahüratlar dostaneliği yitirmeye başlamıştı. “Yuh” sesleri kulağa geliyordu. Bu hengâme arasında durum eşitlendi (4-4). Ama devreye yine Dodig girdi. Önce rakiplerinin servisini kırdı sonra da kendi servislerini alarak maçı 2-0’a getirdi.

Çiftler komedisi derken hiç yanılmamışım. İkisi de tie-break ile biten setlerde yani ortalama 26 oyunda file önünde alınan puan sayısı 18!

Üçüncü sete tribündeki Maradona’nın yönettiği orkestra ile Arjantin iyi başladı ama rakiplerini bir türlü kıramadılar. Aksine Cilic ile Dodig, Mayer’in üzerine oynamaya başladılar ve zaten kötü bir gününde olan tenisçiyi daha da bozarak durumu 4-2 yaptılar. Ondan sonrası çabuk geldi (6-3).

Şimdi Hırvatistan 2-1 önde. Yarın ilk maç bir destan olabilir: Cilic ile del Potro arasında. Burada Hırvatlar kazanırsa şampiyon olurlar ve son maç oynanmayabilir. Aksi takdirde iş Karlovic ile Delbonis arasındaki son maça kalır. İzleyicisinin de verdiği gazla Cilic bu işi son maça kalmadan bitirebilir. Ancak del Potro’nun ona karşı olan üstünlüğünü de unutmamak gerek.





İyi pazarlar.