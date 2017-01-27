Federer ve Wawrinka. Tenis standardı yüksek, çekişmeli ve fevkalade vuruşları içeren bir yarı final izlettirdiler. Bu adamlar sadece kortta ya da antrenman yaparken değil, sosyal ortamda da birbirleriyle öyle içli dışlılar ki artık şans eseri aldıkları puanlarda rakiplerine tebessüm edebiliyorlar.

İlk set başa baş sürüyor genel anlamda, tie-break karar verir derken Federer yine en kritik anda klasını konuşturdu. Ani bir oyun değişikliği ile rakibini baskı altına soktu, onu hataya zorlayarak bir saate erişirken seti 7-5 bitirdi.

İkinci sette Haşmetmeabları üstünlüğünden ziyade Wawrinka’nın dönemsel yok oluşuna şahit olduk. Set bu şekilde göz açıp kapatıncaya kadar 31 dakikada 6-3 bitti.

Wawrinka üçüncü setle birlikte uyandı. 205 km/saat hızın üzerinde servis atarak rakibinin üzerine yüklenmeye hatta ezmeye başladı. Güzel de tenis oynuyordu. Bu kez göz açıp kapatana dek 26 dakikada set onun lehine bitti (6-1). Anlaşılan Wawrinka tekrar oyuna giriyordu ama dizinde de onu rahatsız eden bir sakatlık oluştu.

Dördüncü sette birbirlerinin servisini kırdılar ama Federer rakibinin sakatlığının üzerine gidiyor onun bacağını zorlamak için topları onun backhand'ine yönlendiriyordu. Wawrinka artık servisine de eskisi kadar yüklenemiyordu. Servislerinin hızı saatte 200 km'lerden 145 km’lere düştü. Oyunun denetimi yine Federer’e döndü. Buna rağmen servisini alarak seti beraberliğe getirdi (2-2).





Federer durumu yine kendi lehine (3-2) çevirirken öyle bir puan (2-2, 40-15) oynadı ki onun neden bu sporun en büyüğü olduğunu anladık. Wawrinka bırakmadı (3-3). Artık Federer kaçıyor, Wawrinka kovalıyordu. Futbolda atamayana atarlar diye bir deyim vardır. Burada da benzeri oldu. Federer avantajını kullanamayıp üstüne bir de basit hatalarla servisini verince Wawrinka rahatsızlığına rağmen gitti seti aldı. Şimdi tam bir eşitlik vardı.

Esasen tam bir eşitlik vardı demek de yanlış. Zira oyunculardan birinin sakatlığı varken diğeri 35 yaşında sanki yeniden doğmuştu. Son seti de 6-3 alarak finale adını yazdırdı Roger Federer. Belki de daha iyi oldu zira Wawrinka bu durumda kazansaydı belki de finalde oynamayabilirdi. Hele hele Nadal ya da Dimitrov gibi ATP’nin en diri sporcularının karşısına en ufak bir handikap ile çıkmak adeta intihar etmek gibi bir şey olur.

Yarın sabah Federer’in finaldeki rakibini öğreneceğiz. Her durumda bu turnuva kullanım tarihi geçmiş denilen yıldızların adeta bir gövde gösterisine şahit oldu. 35’lik Federer şampiyonluğun en büyük adayı. Olası rakiplerinden Nadal 31’inde. 38’lik Bryan kardeşler çift erkeklerde finalde. Rakipleri Peers ve Kontinen otuza adım atmak üzere. 36 ve 35 yaşlarındaki Williams kardeşler tek kadınlarda, 31’lik Hlackova, Peng ve Mattek-Sands da çift kadınlarda finalde!





Hoş kalın.