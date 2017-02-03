Bu yılki Avustralya hakikaten yıllarca konuşulacak. Hem sürprizleri hem de yapılan sporun yüksek kalitesiyle. Bazı maçlar kuşaklar boyu izlenecek. İşin en ilginç yanı turnuvanın başlıca iki favorisi olan Andy Murray ve Novak Djokovic’i erkenden elenmelerine rağmen kimse özlemedi.



Ama artık yorgan gitti kavga bitti(!) derken adamın biri çıktı Federer’i “yasal hile (legal-cheating)” yapmakla suçladı. Suçlamanın sahibi de bir tenisçi üstelik. 1987 Wimbledon Şampiyonu Avustralyalı Pat Cash. 52 yaşında. Neymiş efendim, Federer, final maçında dördüncü setten beşinci ve son sete geçilirken sağlık-molası alıp masöre gerek duymuş. Adam bu denli haset içinde. Halbuki agresif olarak bilinen John McEnroe bakın ne diyor: “Bu denli fiziksel bir sporu bu denli kolaylaştıran birini hiç görmedim. Üstelik bu adam bir insan olarak ta hepimizin yaşamını kazandığı sporun büyükelçisi olacak kadar bir sportmen ve centilmen.”

- Federer sağlık-molası aldığında Nadal da boş durmadı ve soyunma odasına gitti. Döndükten sonra maç tekrar başladı ve Nadal 3-1 öne geçti. Zaten Nadal bile 3-1 öndeyken yenildiği halde rakibinin aldığı molayla ilgili bir yorumda bulunmazken Cash nam şahıs herhalde gözlerden ırak kalmanın yoksunluğundan olsa saçmalamış.

- Üstelik Federer sadece bu maçta sağlık-molası almamıştı. Vatandaşı Wawrinka ile yarı-final maçının son setinden önce de bu molayı aldı.

- Üstelik bu adam altı aydır tek bir turnuva oynamamış. Bir sporcunun en önemli uzuvlarından biri olan dizinden ameliyat olmuş. Bu molayı da üçüncü beş setlik maçının karar setinde alıyor. Dört saat geçmiş başlayalı!

- Sanmayın ki sağlık-molasına taraftar biri İsviçreli. Aksine bunu hiçbir zaman savunmadı ve belki de bugüne kadar hiç böyle bir mola almış değil. Bunu anlatırken de sağlık-molası almanın bir hak olduğunu ama istismar edileceğini düşündüğü için karşı çıktığını söylüyor.





Maalesef bu tür zıpçıktılara dünyanın her yerinde rastlanıyor. Bizim ülkemize de defalarca gelip gösteri yapmış biri bu Pat Cash. İlk gelişinde cebinde konaklama parası bile yoktu. Arkadaşıyla * kendisini önce otelimizde sonra da kulübümüzde bir ayı aşkın misafir ettik. Birkaç sene sonra Ivanisevic, Muster gibi tenisçilerin de olduğu ve davetli geldiği bir gösteri turnuvasının ödül yemeğinde masanın ortasında yer verilmediği için geceyi sabote etmeye kalkışmış, meslektaşları dahil yüz bulamayınca mekânı terketmişti. Onun için bu tür çıkışlarına hiç şaşmamalı.

“Dimitrov’a beş setlik yarı-final yenilgisinden sonra sordular “Tarihin akışını değiştirmek istemedin mi?” diye. Verdiği yanıt kulaklara küpe olsun : “Tarihin akışını kim değiştirmek istemez. Yeter ki iyiye doğru olsun.” İnsan var insancık var.

Onca saat sürüp, gece yarısını geçe biten bir maçtan sonra daha terleri bile tam soğumadan basın toplantısına çıkan tenisçilerin söylediklerini okumanızı dilerim ** . Tenisin rafineliğini ve bu sporu yapan insanların olaylara ne denli daha berrak baktığını anlıyorsunuz.

Biz gelelim şimdi yine Federer’e. Onun neden ve nasıl kazandığına dair epey çarpıcı istatistikler çıktı.

- Haşmetmeab 0-4 vuruş arasındaki puanların %90’ını kazanmış. Yani böyle 95 puanın 86’sından üstün çıkmış.

- 5-8 vuruşlu 37 puanın 34’ünü kazanmış. Bu da %91 eder.

- 9+ vuruşlu 18 puanın 16’sını kazanmış (%88).

- Fileye 40 kez gelmiş ve 29’unu almış (%73).

- Servis-vole oynadığı 13 puanın 10’undan muzaffer ayrılmış (%77).

- İlk servisiyle %80 başarılı olmuş (12/65).

- 14 ikinci servisinin 8’ini almış (%57).

- Nadal’ın ilk servislerinin %82’sini oyuna sokmuş.

- 5.sette back-hand’i ile 8 kez puan almış. Bu geriye kalan 4 setin toplamından fazla.

- Buna ilaveten 8 kez de fore-hand’i ile puan kazanmış.





Yani bu maçın her bir alanında, bir başka yaşayan efsane olan rakibi Rafael “Nadal Parera’dan daha başarılı olmuş İsviçreli Roger Federer.

İyi bir haftasonu diliyorum… Hoş kalınız.

* Arkadaşı ülkemizde kaldı ve onca yıldır başarıyla antrenörlük yaşamını sürdürüyor.