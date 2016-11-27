Bu maçta 3-1 (30-40) iken önce bir sporcunun sevecenliğine sonra da sportmenliğine şahit olduk. Bu spora olan bağımlılığımızla onur duyduk.



Cilic’in ilk servisinde avuta giden top 200 km. süratle kortun arkasında bekleyen top-toplayıcı kızcağızın karın boşluğuna çarptı. Önünde Del Potro olduğu için kız son ana kadar topu göremedi. Pek çaktırmamakla birlikte kızın beti benzi attı. Del Potro maçı bırakıp kıza gitti ve ona sarılarak tedavi için kenara götürdü. Sonra yerine döndüğünde hakeme işaret ederek (oyun durduğundan) rakibinin ilk servisini tekrarlaması için onayını verdi.

Maça dönersek yarım saatte durum halâ 4-2 idi. Cilic hemen başta rakibini kırmış ama maçın gidişatı bu farkın pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyordu. Top oyuna girip üç vuruşu aştığında puanı genellikle Del Potro kazanıyor ama Cilic’in servisleri farkın kapanmasını önlüyordu. Bu çapta bir raketin servislerine bu denli bağımlı kalabilmesini anlamak çok zor. Ve beklenildiği gibi servisinde hata yapınca Arjantinli oyunu eşitledi (4-4). Sonra 5-5, 30-0’da az kalsın bir top-toplayıcıyı daha saf dışı bırakıyordu Cilic!

2016 Davis Kupası Finalinde en bol olan şey anlaşılan tie-break’ler olacaktı. Ama Cilic’e sanki sihirli değnek dokunmuştu. Fevkalâde oynayarak, yıldırım hızıyla, 5-0 öne geçti ve oradan da 7-4 aldı. Set tam tamına 1 saat 12 dakika sürdü. Anlaşılan bizi uzun bir gece bekliyordu.

İkinci sette önce 210 km. süratinde servisler konuşmaya başladı. 2-2 iken Arjantin’li konsantrasyonunu yitirdi, izleyicilere takıldı ve ikincisi çift-hata olmak üzere saçmalayınca Hırvatistan servis kırdı. Seyirciler azmıştı. Bu destekle ikinci saat sona ererken set te bitti (63). Ama Cilic’in aldığından fazlasını Del Potro verdi. Roller değişmiş ve şimdi daha fazla basit-hata yapan Arjantinli olmuştu.

Cilic garip bir oyuncu. Uzun bir süre servis kendisindeyken top oyuna girince etkisiz, ama rakibinin servisinde oyuna giren topa hükmeden bir yapıda oynadı. Sonra rakibi duraklayınca onun da oyunu da ivme kazandı. Daha sık risk almaya ve kazanmaya başladı. İkinci set sona ererken bir ABD Açık şampiyonu gibi oynuyordu.

Çekişmeli ama tenis standardı ortalamayı aşmayan bir maç izliyorduk. Bakalım bu maç “survival of the fittest” yani “en diri kalabilenin”mi olacaktı yoksa Cilic bir set daha alıp noktayı koyacak mıydı. Bu düşüncelerle üçüncü set başladı. Hem de Del Potro’nun fevkalade bir bacak-arası lob’u ile! 1-0 Arjantin. 1-1. 2-1 Arjantin. 2-2. 3-2 Arjantin. 3-3. Önceki iki setteki trend değişmiş bu kez Arjantin kaçıyor Hırvatistan kovalıyordu. Çok daha kaliteli bir tenis izlemeye başladık. 4-4 oldu. 5-5 oldu. Arjantin yine öne geçti (6-5). Ve herkes bir tie-break daha beklerken, beklenmedik oldu. Cilic kendi servisini kötü oynayarak verdi ve Arjantin üçüncü saate girerken seti 7-5 alarak durumu 1-2 yaptı.

Dördüncü sette yine kaçan Arjantin kovalayan ise Hırvatlardı. Artık sinirler gerilmişti. Buna hakemin Del Potro’ya yersiz bir “zaman geçirme” cezası eklenince sahanın içi birden bire gerildi. Yine Del Potro’nun iyi niyeti ile olay büyümedi. Böyle 5-4’e gelindi. Ve tam dört saati aşarken ve en kritik yerde Cilic yine kötü oynadı. Şimdi her şey eşitti (2-2).

Karar seti yine Arjantinlilerin servisiyle başladı. Ama bu kez bir fark vardı. Birbirlerinin servislerini kırıyorlardı. Durum 1-1 olmuştu. Arjantin bu setteki ikinci servisini yitirmedi (2-1). Dört saat 45 dakika sonra durum son sette 4-3’tü.

Evet durum 4-3 Arjantin lehine. Ve Cilic servisini verdi. 5-3 Arjantin. Tandil’in Kulesi lakaplı iki metreyi aşkın Del Potro bu fırsatı kaçırmadı ve beş saate dakikalar kala seti 6-3 maçı da 3-2 alarak durumu 2-2’ye getirdi. Herhalde tarihe geçecek bir maç izledik.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki Davis Kupasının formatının toptan değişmesi gerek. Beş setlik maçlarla sahadaki nadir yıldızların sağlığının risk altında olduğunu görmemek için herhalde ITF’te (Uluslararası Tenis Federasyonu) görev yapmak lazım. Yakında Davis Kupası oynayacak hiçbir yıldız bulamayacaklar. Oyuncular, izleyiciler, hakemler… Kimsede sinir kalmıyor. Beş saati aşkın bir süre non-stop sert bir zemin üzerinde spor yapmak sağlıklı değil. Fildişi kulelerinde oturan zevatın artık yıllardır içinde oldukları o derin uykudan uyanıp gerçeklerle yüzleşmeleri gerekir. Yoksa olimpiyatlarda nasıl fosladılarsa Davis Kupası da ona benzeyecek.

Burada bu gece kupanın sahibini belirleyecek olanlar dünyada en fazla ace atan raket 2.11’lik bir başka dev 37’lik Hırvat Karlovic ile 26 yaşındaki Arjantinli Delbonis arasındaki son maç. Karlovic 26. sırada, rakibi ise 41. Hırvat raketin rakibine 3-1’lik bir üstünlüğü var. İzleyip göreceğiz.



