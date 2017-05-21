Bence dünya üzerindeki en güzel kent olan Roma’nın aynı albeniye sahip tenis merkezi Foro Italico'da dün akşam şenlik vardı. Gecenin son maçı bizlere şampiyonun geçirdiği travmaları atlattığını ve zirve yarışının başlıca favorisi olduğunu gösterdi.



Evet Novak Djokovic tekrar aramızda. Gerek ailevi ve gerek ekibi ile geçirdiği zor günleri atlatmışa benzeyen Nole dün akşam çetin bir rakip önündeydi. Üstelik bu çetin rakip Avusturyalı Thiem yarı finale -17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen- İspanyol Boğası Nadal’ı yenip gelmişti.

Geri plandan aynı oyun tarzına sahip iki raket vardı karşımızda. Ama bu oyunu dünyada formda bir Djokovic’ten daha iyi oynayan biri olmadığından genç Thiem sahada adeta aciz kaldı. Sırp raket oyunu domine ettikçe daha özgüven doldu. Aylardır duraklamasının sonucu bastırdığı hırsını ortaya döktü. Avusturyalı ne yaptıysa o daha iyisini yaptı.

Thiem baktı ki iş çok kötüye gidiyor, halkadan dar kurtuldu, topu yükseltmeye başladı. O da para etmedi. 40 dakikada durum 6-1, 2-0 olmuştu. Hem de Djokovic’in servis atışları esnasında zamanı uzun tutmasına rağmen.

Nole adeta izleyenlere bu oyun geri plandan ancak bu denli güzel oynanır dedirtiyordu. Thiem ise baktı ki buradan ancak olmazları gerçekleştirebilirse çıkabilecek, oyunu riske etmeye başladı. Yaptığı her vuruşa yanıt verdi Sırp raket. 19-20 vuruşluk rallilerde her vuruştan üstün çıktı. Kendi almadığı puanların çoğunda rakibine hata yaptırdı.

İnanmayacaksınız ama Avusturyalı ilk servis kırma şansını 1-6, 0-3’te iki kez yakaladı. Ona da izin vermedi Djokovic (4-0). Yılın en başarılı genç raketi önünde bu denli üstünlük kurabilmek için ancak Nole olmak gerekir herhalde !





Maç 59 dakikada 6-1, 6-0 gibi bir skorla bitti.

Şimdi finalde önünde bir başka genç var; Alman Zverev. Onun sonunun da pek farklı olmayacağını sanıyorum. Zira oyunu aynı olmasa da pek farklı değil. Bu formu ve hırsıyla Djokovic’i zorlayamaz.

Hoşkalın.



Meraklısına not: Tüm ekibiyle olan bağlantısını iptal eden Novak Djokovic’in bu bağlamda Andre Agassi ile anlaşmaya çalıştığı söyleniyor. Gerçekleşirse şaşırmayın. Agassi de bilhassa Brooke Shields ile evliliğinde geçirdiği çeşitli travmalar ve yıldızlı geceler sonunda zirveden 300’lere kadar düşmüş, Challenger turu oynamaya başlamış ve oradan tekrar 1 numaraya tırmanmış bir efsane.



