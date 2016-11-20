Çift erkekler finalini Fin Henri Kontinen ile Avustralyalı John Peers ikilisi kazandı. Burada tüm maçlarını kazanan çift, şampiyonluk maçında da ABD’li Rajeev Ram ve Güney Afrikalı Raven Klaasen’i 2-6, 6-1, 10/8’lik skorla geçerek mutlu sona ulaştı.

Tek erkeklerde ise birinci sıradaki Britanyalı Andy Murray ile ikinci sıradaki Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Kavruk bir maç başladı. Hiçbiri üstünlük sağlayamıyor sadece kendi servislerini alıyorlardı. İşin ilginç yanı ikisinin de ilk servis yüzdeleri düşüktü. Sırp, rakibini backhand’ine attığı uzun yüksek toplarla rahatsız etmeye çalışıyor ama İskoç da aksine daha agresif bir görüntü veriyordu. Böylece 3-3’e gelindi.





Murray bu oyunda biraz huysuzluk belirtileri gösterdi ama sonra kendi servisini alarak durumu 4-3 yaptı. Şimdi daha çok hücum etmeye risk almaya başlamıştı. Djokovic ise anlaşılan rakibini hataya zorlamayı benimsemişti. Ama onun beklediği kadar hata yapmadı Murray ve durumu önce 5-3’e getirdi, sonra da seti 6-3 aldı. Zevksiz, tatsız tuzsuz bir maç oluyordu.

İkinci sette daha nefes almadan Murray rakibini kırdı (2-0). Şimdi hücum eden Djokovic, hemen hiç hatasız yanıt veren Murray’ydi. Hani teniste “duvar gibi” diye bir deyiş vardır. Aynı öyleydi Britanyalı. Servis yüzdesini de fevkalade bir düzeye yükseltti. Öbürü ise “artık bu kadarı da olmaz” denilebilecek hatalar yapmaya başladı. 4-1 öne geçti Andy.

Kendi servisinde Murray bir çift hata yaptı ve 15. oyunda Sırp raket ilk kez rakibini kırma puanı yakaladı. Bu kez iyi oynadı ve durumu önce 4-2, sonra 4-3 oldu. Ama Murray eline geçen bu fırsatı ve çocukluk hülyalarını çöpe atmayacaktı. Biraz da çizgi hakemlerinin bariz hatalarıyla 5-3’ü yakaladı, akabinde 5-4 oldu.





Sonra Murray’nin servisi ve üçüncü maç topunda gelen şampiyonluk. Djokovic biraz geç kendini hatırladı. Ama açıkcası sonunda hak eden kazandı. Kimse de artık ona ilk beş arasından kimseyi yenemedi demeyecektir. 2016 yılında birinci sıraya layık olduğunu dosta düşmana kanıtladı.

Şimdi profesyonel tenis iki aya yakın tatile giriyor. Ancak haftaya Hırvatistan-Arjantin arasında Davis Kupası finali var. Sonra tam paydos.