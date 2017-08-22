Cem İlkel ve Çağla Büyükakçay, antrenörleri ve arkadaşları ile Arthur Ashe kortunun önünde.

Yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta dört Türk tenisçi ter dökecek. Buna göre kadınlarda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Başak Eraydın; erkeklerde ise Cem İlkel, New York'taki zorlu organizasyonda ana tabloya yükselebilmek için mücadele verecek.





Klasmanın 150. basamağındaki Çağla Büyükakçay, geçen sene ana tabloda ikinci tura çıktığı turnuvada yedinci kez elemelerde raket sallayacak. Çağla, bu sezon Avustralya Açık'ta ana tablo birinci tur, Fransa Açık'ta ana tablo ikinci tur, Wimbledon'da eleme ikinci turu oynamıştı.





2014'te çift kızlarda mutlu sona ulaşan İpek Soylu, Amerika Açık'ta teklerde eleme, çiftlerde ana tabloda boy gösterecek. Grand Slam kulvarında teklerde ikinci kez ana tabloda yer almayı hedefleyen İpek, bu hafta itibarıyla dünya sıralamasında 163 numarada yer alıyor.





WTA 172 numarası Başak Eraydın, Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü slam deneyimini yaşayacak. 2011 ve 2012'de gençlerde yarıştığı Flushing Meadows'a beş yıl sonra geri dönen Başak, üç eleme turu aşıp slam arenasında ilk kez ana tablo görmeyi istiyor.





Sezon başından beri yükselen bir ivme kat eden 21 yaşındaki Cem İlkel ise kariyerinde bir ilki gerçekleştirecek. Bir Grand Slam turnuvasında ilk defa büyükler kategorisinde ter dökmeye hazırlanan Cem, güncellenen ATP tekler sıralamasında 238. basamakta bulunuyor.





22-25 Ağustos tarihlerindeki Amerika Açık elemelerine giren milli tenisçilerin ilk tur eşleşmeleri şöyle:

Çağla Büyükakçay - Ivana Jorovic (#181 - Sırbistan)

İpek Soylu - Amanda Anisimova (#183 - ABD)

Başak Eraydın - Dinah Pfizenmaier (#849 - Almanya)

Cem İlkel - William Blumberg (#654 - ABD)



