Henüz 17 yaşındayken yarı final oynadığı 1999 Wimbledon'dan sonra kişisel sebeplerden ötürü 2003'te tenise ara veren, 2008'de ise kortlara geri dönen Mirjana Lucic-Baroni, tam 18 yıl sonra Grand Slam arenasında bir çeyrek final daha yakaladı.

İkinci turda dünya 3 numarası Agnieszka Radwanska'yı devirerek dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki Hırvat raket, Melbourne Park'ta dördüncü turların bir diğer sürpriz ismi ABD'li Jennifer Brady'ye şans tanımadı.

Klasmanın 116. basamağında yer alan ve elemelerden çıkıp ilk slam ana tablosunu gören Brady karşısında 70 dakikada galibiyete uzanan Lucic-Baroni, genç rakibi karşısında kazanma vuruşlarında 35-11'lik farklı bir üstünlük kurdu.

Tur düzeyinde üç tekler zaferi bulunan WTA 79 numarası Lucic-Baroni, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile karşı karşıya gelecek.

UMUTLARI YERLE BİR ETTİ

Başarısız bir turnuva geçiren ev sahibi ülkenin ikinci haftaya kalan tek temsilcisi Daria Gavrilova da havluyu attı. Gavrilova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle geçen son Amerika Açık finalisti Çek Pliskova, Avustralya Açık'taki en iyi derecesini bir adım daha geliştirdi.





Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında kadınlardaki çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:





Coco Vandeweghe - Garbine Muguruza

Venus Williams - Anastasia Pavlyuchenkova

Karolina Pliskova - Mirjana Lucic-Baroni

Johanna Konta - Serena Williams



