İspanyol raket Garbiñe Muguruza, WTA tarafından 2017 Yılın Tekler Tenisçisi ödülüne layık görüldü. Dünya 2 numarası, 1977'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk İspanyol oldu.

Muguruza bu yıl Wimbledon'da kariyerinin ikinci Grand Slam kupasına uzanırken, Cincinnati'de kazandığı şampiyonluğun yanı sıra, 11 Eylül'de dünya sıralamasının zirvesine yerleşerek Arantxa Sanchez Vicario'dan sonra bunu başaran ilk İspanyol tenisçi oldu.

Üst üste dördüncü kez WTA Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Muguruza, klasmanın zirvesinde geçirdiği 4 haftanın ardından koltuğu Halep'e devretse de, yılı 1 numara olarak bitirme ihtimali hâlâ devam ediyor.

Öte yandan Sinagpur'da açıklanan diğer WTA Ödülleri'nde Yılın Çiftler Takımı, bu yıla aralarında Amerika Açık, Indian Wells, Roma ve Pekin'in de olduğu 9 şampiyonluk sığdıran ve çiftler klasmanının zirvesine yerleşen Martina Hingis/Chan Yung-Jan tandemi oldu.

Yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko olurken, yılın geri dönüşü ödülü de dünya sıralamasında ilk 900'ün dışına çıktıktan sonra geçirdiği harika sert kort sezonunu Amerika Açık zaferiyle taçlandıran Sloane Stephens'ın oldu. Yılın genç tenisçisi ödülüne ise Amerikalı CiCi Bellis layık görüldü.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





