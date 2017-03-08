Geçtiğimiz yıl Türk tenisine birçok ilki yaşatan Çağla Büyükakçay, 'Yılın İlham Veren Kadınları' arasına girdi. Milli oyuncu, The Brand Aga dergisi tarafından yapılan değerlendirmede tekvandocu Kübra Dağlı ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile birlikte 'Yılın Sporcu Kadınları'ndan biri oldu.

The Brand Age dergisi yazarlarının ve iş ortaklarının oylaması ve Adba International’ın sosyal medya analizi sonuçları ile belirlenen listede Demet Sabancı Çetindoğan, Zeynep Bodur Okyay, Demet Akbağ, Ayşe Kulin, Güler Sabancı gibi isimler yer alıyor.

İş dünyasından spora, bilimden sanata 15 farklı kategori üzerinden yapılan değerlendirme sonunda 2016 yılına damga vuran ve başarılarıyla ilham veren kadınların listesi:

Yılın İş Kadınları: Demet Sabancı Çetindoğan, Zeynep Bodur Okyay, Yasemin Gür Solmaz

Yılın Girişimci Kadınları: Funda Özer Baltalı, Şule Mene, İSMEK

Yılın Global Kadınları: Güler Sabancı, Deniz Gamze Ergüven, Zeynep Erkunt Armağan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı

Yılın Haberci Kadınları: Banu El, Cansu Canan Özgen, Pelin Çift

Yılın Sinemacı Kadınları: Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Demet Akbağ

Yılın Ekran Yüzü Kadınları: Esra Bilgiç (Diriliş Ertüğrul), Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz), Bergüzar Korel (Vatanım Sensin), Hülya Darcan (Diriliş Ertuğrul)

Yılın Marka Yüzü Kadınları: İrem Derici (DeFacto), Meryem Uzerli

Yılın Duyarlı Kadınları: Nurten Öztürk, Dr. Havva Sula, Müge Kesmez, Şerife Boz ve Semra Tutar

Yılın Reklam ve Medya Planlamacı Kadınları: Demet İkiler, Burcu Özdemir Kayımtu, Ceyda Uzman

Yılın Fenomen Kadınları: Damla Biliç, Şeyma Subaşı, Demet Akalın

Yılın Yazar Kadınları: Ayşe Kulin, Şule Gürbüz, Nuran Tezcan

Yılın Sanatçı Kadınları: Kalben, Çiğdem Erken, Derya Uluğ

Yılın Bilim Kadınları: İlayda Şamilgil, Neva Çiftçioğlu





Yılın Sporcu Kadınları: Çağla Büyükakçay, Kübra Dağlı, Şahika Ercümen

Yılın İz Bırakan Kadınları: Oya Aydoğan, Romalı Perihan, Gönül Ülkü Özcan, Naşide Göktürk, Heyecan Başaran



