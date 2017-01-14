Yayın hayatının 11. yılını kutlayan Tenis Dünyası, 83. sayısıyla okurlarıyla buluştu. İki Grand Slam zaferine imza attığı 2016'da liderlik koltuğunu Serena Williams'tan devralan Angelique Kerber'in kapağı süslediği Ocak 2017 sayısı, geniş içeriğiyle tenisseverleri yeni sezona ısındıracak. Tenis Dünyası'nın sürprizi ise Erkom sponsorluğunda tüm okurlara hediye edilen '2017 Tenis Takvimi'.





Steffi Graf'tan sonra dünya sıralamasında zirveye çıkan ilk Alman kadın raket olan Kerber'in yaşadığı dönüşüm, kapak konusu olarak Ömer Sevil tarafından kaleme alındı. Sevil yazısında, her şeyin başladığı Avustralya Açık'ta henüz ilk turda elenmenin kıyısından dönüp bugünlere gelen Angie'nin büyüleyici yolculuğunu özetliyor.





2016'nın hafızalara kazınanları sayının önemli içeriklerinden birini oluşturuyor. Altı sayfalık istatistik sayfalarıyla genişletilen değerlendirmede Paul Fein dünya tenisinde geride kalan sezona damgasını vuran oyuncu ve olayları belirlerken, Ali Katipoğlu ise Türk tenisini adına ilklerle dolu geçen 2016'yı anlattı.





Bu sayıya iki yazıyla katkı veren Emre Yazıcıol, senenin ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'taki tahminlerinin yanında her geçen kaybettiğini düşündüğü WTA hakkında görüşlerini paylaştı. Yaklaşık bir sene önce tenisin Juan Martin del Potro'ya duyduğu özlemi yazan Onur Akmeriç ise bu kez Arjantinli yıldızın el bilek sakatlığı sonrası yaptığı etkileyici geri dönüşü hikayeleştirdi.





Yerinde takip ettiğimiz TEB Ankara Cup'ın analizi ve turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan genç Sırp raket Ivana Jorovic ile gerçekleştirilen söyleşi yeni nüshada okura sunuluyor. Bekir Emre, Necdet Kestelli, Dario Novak, Cem Tınaz ve Şevket Furkan Erbay'ın köşe yazılarının yanı sıra Büyükler Türkiye Kupası, 1UP1DOWN, IPTL, T&T Tenis Akademisi de Tenis Dünyası'nın 83. sayısının konuları arasında bulunuyor.



