Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Açık turnuvasının ilk yarı finalinden galip ayrılan Simona Halep, pazartesi günü açıklanacak yeni dünya sıralamasında 1 numara olmayı garantiledi. Bu sene sıralamanın zirvesine çıkan 5.isim olan Halep ayrıca bunu başaran ilk Rumen tenisçi olmayı başardı.

Servis kırarak başladığı açılış setini rahat bir tempoda 6-2 ile kazanan Halep, ikinci sette Ostapenko'nun direnci ile karşılaşsa da kritik puanlarda hata yapmayarak bu seti de 6-4 kazandı ve bu seneki beşinci, kariyerindeki 27.finaline yükseldi.

Bu sene 4 kez klasman zirvesine tek maç kadar yaklaşan ancak o son galibiyeti bir türlü alamayan 26 yaşındaki tenisçi, sonunda şeytanın bacağını kırdı ve Serena, Kerber, Pliskova ve Muguruza'nın ardından bu sene WTA 1 numarası olan beşinci isim olmayı başardı.

Maçtan sonra konuşan Halep "Çok heyecanlıyım, neler hissettiğimi tarif dahi edemem şu an, son puanda bacaklarımın titrediğini hissettim ama sonunda başardım. Kariyerimde belki de ilk defa kortta ağladım ancak bugün benim için özel bir gün" ifadelerini kullandı.

Ostapenko'nun kariyer zirvesine çıkarak 7 numaralı basamağa yükseleceği yeni WTA sıralamasında ilk 5 şu şekilde oluştu.

1- Simona Halep



2- Garbine Muguruza

3- Karolina Pliskova

4- Elina Svitolina

5- Venus Williams





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net