İkili arasında bugüne kadar oynanan 21 maçın 18'ini Federer, 3'ünü Wawrinka kazandı.

Roger Federer ve Stan Wawrinka, 22. buluşmalarını Avustralya Açık yarı finalinde ayarladı. Günün ilk çeyrek finalinde Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga'yı 7-6, 6-4, 6-3; Federer de turnuvanın sansasyonel ismi Mischa Zverev'i 6-1, 7-5, 6-2 ile mağlup etti.

Martin Klizan'a elenmenin kıyısından döndüğü açılış turunun ardından ritmini bulan Wawrinka, son üç maçlarında şans tanımadığı Tsonga karşısında en rahat galibiyetini aldı. Her iki raketin de servis kırdırmadığı açılış seti, 7/2'lik tie-break neticesinde Wawrinka'nın hanesine yazıldı.





Mücadeledeki ilk break'i ikinci setin yedinci oyununda bulup 4-3 öne geçen Tsonga, bu avantajını hemen akabindeki oyunda yitirdi. Sıfıra karşı servis kırıp skoru eşitleyen Stan, kendi servisini zorlanmadan kazanıp 5-4'lük üstünlüğü yakaladı.

12 numaralı seribaşı Fransız Tsonga, sette kalmak için servis attığı onuncu zayıf bir performans daha sergiledi. 15'e karşı servis kıran Wawrinka, üst üste üç oyun birden alarak 6-4'le setlerde 2-0'a ulaştı.

2014 şampiyonu Wawrinka, üçüncü sette ise daha rahattı. Henüz ikinci oyunda break yaparak 3-0'ı bulan Stan, rakibinin buradan geri dönüşüne izin vermedi. File önünde 17/20 ile puan çıkardığı maçı 2 saat 15 dakikada tamamlayan dünya 4 numarası, Melbourne Park'ta son dört senede üçüncü kez yarı finale kaldı.

SERVİS-VOLE FEDERER'E İŞLEMEDİ

2012 Wimbledon'dan bu yana ilk, toplamdaki 18. slam zaferini arayan 35 yaşındaki Roger Federer, rüya gibi bir turnuva geçiren Mischa Zverev'in yolculuğuna son noktayı koydu.

5-0 üstün girdiği açılış setini 6-1'le kapatan Roger, ikinci sette Zverev'in direnciyle karşılaştı. 3-1 geriye düşen Federer, break dezavantajını bir sonraki oyunda ortadan kaldırdı. İlk slam çeyrek finalinde boy gösteren Zverev'in servisini 11. oyunda sıfıra karşı kıran 17 numaralı seribaşı, kendi servisinde hata yapmadı ve 7-5'le ikinci adımı attı.

Üçüncü sette servis yüzdesini yukarıya çeken Federer, beşinci oyunda servis kırdıktan sonra tam 10 kez berabereye giden yedinci oyunda bir break daha yapıp rahatladı. Maç için servis attığı son oyunda break puanıyla yüzleşse de Zverev'e fırsat vermeyen İsviçreli, Melbourne'daki 13. yarı finaline ilerledi.

Bir önceki turda dünya 1 numarası Andy Murray'yi saf dışı bırakan Zverev'in servis-vole stratejisi Federer karşısında işe yaramazken, Alman raket file önündeki 75 denemesinden yalnızca 30 puan çıkarabildi. Federer, 1 saat 32 dakika süren maçta çoğu passing shot olmak üzere 65 kazanma vuruşu üretti.





Ali Katipoğlu - Melbourne