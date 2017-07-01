Çin'de düzenlenen WTA Premier 5 turnuvası Wuhan Açık'ta şampiyon, Avustralyalı Ash Barty'i 2 saat 44 dakika sonunda 6-7(3), 7-6(4), 6-2'lik setlerle mağlup eden Caroline Garcia oldu.

Kariyerlerinin ilk WTA Premier 5 finalini gören iki tenisçiyi karşı karşıya getiren mücadele sonunda hanesine 8 ace ve 32 puan vuruşu yazdıran Garcia, 2013'te Wimbledon'ı kazanan Marion Bartoli'den sonra Fransa'ya en büyük şampiyonluğu getirdi.

Çok iyi bir hafta geçiren Barty'yi mağlup etmeyi başararak dünya sıralamasında 15. basamağa yükselmeyi garantileyen Garcia, "Bazen iyi maçlar oynadıktan sonra performansımı korumakta güçlük çekiyorum. Bugünse bunu iyi yaptım." diye konuştu.

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON HINGIS/CHAN

Wuhan Açık çiftler kategorisinde ise şampiyon, Shuko Aoyama/Zhaoxuan Yang çiftini 7-6(5), 3-6, 10/4'lük setlerle mağlup eden Martina Hingis/Chan Yung-Jan ikilisi oldu.

Birlikte bu yıl Amerika Açık şampiyonluğuna ulaşan ikili 2017'deki sekizinci şampiyonluklarını kazandı ve galibiyet serilerini 14 maça yükseltti.

Bugğn 37. yaş gününü kutlayan ve önümüzdeki hafta çiftler sıralamasında 1 numaraya yükselecek olan Hingis, "[Chan] ile birlikte herkesin yenmek istediği tandem olduğumuzu hissediyorum. Bu durumda olmak harika." diye konuştu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net







