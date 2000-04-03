Bu yıl ABD'li partneri Bethanie-Mattek Sands ile birlikte Avustralya
Açık ve Fransa Açık'ta çift kadınlar kategorisinde zafere ulaşan Lucie Safarova'nın bu hafta açıklanan çiftler dünya klasmanında zirveye yükselmesiyle WTA sıralamalarında sık görülmeyen bir durum ortaya çıktı.
Safarova'nın çiftler dünya klasmanında 1 numaraya yükselmesi ve Karolina Pliskova'nın tekler klasman zirvesini Simona Halep'e kaybetmemesiyle WTA çiftler ve tekler sıralamalarının zirveleri Çek tenisçiler tarafından paylaşılmış oldu.
Böylelikle Çek Cumhuriyeti, daha önce ABD'li tenisçiler Martina
Navratilova, Lindsay Davenport, İspanyol Arantxa
Sanchez-Vicario, İsviçreli Martina Hingis ve Belçikalı Kim Clijsters'ın her iki
klasmanda aynı anda zirveye oturmasıyla doğal olarak gerçekleşen bu tabloya iki
farklı tenisçiyle ulaşan ABD dışındaki ilk ülke oldu.
WTA tekler ve çiftler klasman zirvelerinin vatandaş tenisçiler tarafından paylaşıldığı diğer sıralamalarsa şu şekilde gerçekleşti:
|
Tekler
|
Çiftler
|
Tarih
|
Ülke
|
Martina Navratilova
|
Pam Shriver
|
18/03/1985-09/06/1985
|
ABD
|
Chris Evert
|
Pam Shriver
|
10/06/1985-13/10/1985
|
ABD
|
Martina Navratilova
|
Pam Shriver
|
14/10/1985-27/10/1985
|
ABD
|
Chris Evert
|
Pam Shriver
|
28/10/1985-24/11/1985
|
ABD
|
Martina Navratilova
|
Pam Shriver
|
25/11/1985-19/01/1986
|
ABD
|
Lindsay Davenport
|
Corina Moriaru
|
03/04/2000-16/04/2000
|
ABD
|
Lindsay Davenport
|
Corina Moriaru
|
15/05/2000-21/05/2000
|
ABD
|
Jennifer Capriati
|
Lisa Raymond
|
15/10/2001-04/11/2001
|
ABD
|
Lindsay Davenport
|
Lisa Raymond
|
05/11/2001-13/01/2002
|
ABD
|
Jennifer Capriati
|
Lisa Raymond
|
14/01/2002-24/02/2002
|
ABD
|
Venus Williams
|
Lisa Raymond
|
25/02/2002-17/03/2002
|
ABD
|
Jennifer Capriati
|
Lisa Raymond
|
18/03/2002-21/04/2002
|
ABD
|
Venus Williams
|
Lisa Raymond
|
22/04/2002-19/05/2002
|
ABD
|
Jennifer Capriati
|
Lisa Raymond
|
20/05/2002-09/06/2002
|
ABD
|
Venus Williams
|
Lisa Raymond
|
10/06/2002-07/07/2002
|
ABD
|
Serena Williams
|
Lisa Raymond
|
08/07/2002-08/09/2002
|
ABD
|
Serena Williams
|
Liezel Huber
|
08/09/2008-05/10/2008
|
ABD
|
Serena Williams
|
Liezel Huber
|
02/02/2009-19/04/2009
|
ABD
|
Serena Williams
|
Liezel Huber
|
12/10/2009-25/10/2009
|
ABD
|
Serena Williams
|
Liezel Huber
|
02/11/2009-06/06/2010
|
ABD
|
Serena Williams
|
Bethanie-Mattek Sands
|
30/01/2017-19/03/2017
|
ABD
|
Serena Williams
|
Bethanie-Mattek Sands
|
24/04/2017-14/05/2017
|
ABD
|
Karolina Pliskova
|
Lucie Safarova
|
21/08/2017-(devam ediyor)
|
Çek Cumhuriyeti
Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net