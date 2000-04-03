Bu yıl ABD'li partneri Bethanie-Mattek Sands ile birlikte Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta çift kadınlar kategorisinde zafere ulaşan Lucie Safarova'nın bu hafta açıklanan çiftler dünya klasmanında zirveye yükselmesiyle WTA sıralamalarında sık görülmeyen bir durum ortaya çıktı.

Safarova'nın çiftler dünya klasmanında 1 numaraya yükselmesi ve Karolina Pliskova'nın tekler klasman zirvesini Simona Halep'e kaybetmemesiyle WTA çiftler ve tekler sıralamalarının zirveleri Çek tenisçiler tarafından paylaşılmış oldu.

Böylelikle Çek Cumhuriyeti, daha önce ABD'li tenisçiler Martina Navratilova, Lindsay Davenport, İspanyol Arantxa Sanchez-Vicario, İsviçreli Martina Hingis ve Belçikalı Kim Clijsters'ın her iki klasmanda aynı anda zirveye oturmasıyla doğal olarak gerçekleşen bu tabloya iki farklı tenisçiyle ulaşan ABD dışındaki ilk ülke oldu.

WTA tekler ve çiftler klasman zirvelerinin vatandaş tenisçiler tarafından paylaşıldığı diğer sıralamalarsa şu şekilde gerçekleşti:

Tekler

Çiftler

Tarih

Ülke

Martina Navratilova

Pam Shriver

18/03/1985-09/06/1985

ABD

Chris Evert

Pam Shriver

10/06/1985-13/10/1985

ABD

Martina Navratilova

Pam Shriver

14/10/1985-27/10/1985

ABD

Chris Evert

Pam Shriver

28/10/1985-24/11/1985

ABD

Martina Navratilova

Pam Shriver

25/11/1985-19/01/1986

ABD

Lindsay Davenport

Corina Moriaru

03/04/2000-16/04/2000

ABD

Lindsay Davenport

Corina Moriaru

15/05/2000-21/05/2000

ABD

Jennifer Capriati

Lisa Raymond

15/10/2001-04/11/2001

ABD

Lindsay Davenport

Lisa Raymond

05/11/2001-13/01/2002

ABD

Jennifer Capriati

Lisa Raymond

14/01/2002-24/02/2002

ABD

Venus Williams

Lisa Raymond

25/02/2002-17/03/2002

ABD

Jennifer Capriati

Lisa Raymond

18/03/2002-21/04/2002

ABD

Venus Williams

Lisa Raymond

22/04/2002-19/05/2002

ABD

Jennifer Capriati

Lisa Raymond

20/05/2002-09/06/2002

ABD

Venus Williams

Lisa Raymond

10/06/2002-07/07/2002

ABD

Serena Williams

Lisa Raymond

08/07/2002-08/09/2002

ABD

Serena Williams

Liezel Huber

08/09/2008-05/10/2008

ABD

Serena Williams

Liezel Huber

02/02/2009-19/04/2009

ABD

Serena Williams

Liezel Huber

12/10/2009-25/10/2009

ABD

Serena Williams

Liezel Huber

02/11/2009-06/06/2010

ABD

Serena Williams

Bethanie-Mattek Sands

30/01/2017-19/03/2017

ABD

Serena Williams

Bethanie-Mattek Sands

24/04/2017-14/05/2017

ABD

Karolina Pliskova

Lucie Safarova

21/08/2017-(devam ediyor)

Çek Cumhuriyeti


Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net