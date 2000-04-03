Bu yıl ABD'li partneri Bethanie-Mattek Sands ile birlikte Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta çift kadınlar kategorisinde zafere ulaşan Lucie Safarova'nın bu hafta açıklanan çiftler dünya klasmanında zirveye yükselmesiyle WTA sıralamalarında sık görülmeyen bir durum ortaya çıktı.

Safarova'nın çiftler dünya klasmanında 1 numaraya yükselmesi ve Karolina Pliskova'nın tekler klasman zirvesini Simona Halep'e kaybetmemesiyle WTA çiftler ve tekler sıralamalarının zirveleri Çek tenisçiler tarafından paylaşılmış oldu.

Böylelikle Çek Cumhuriyeti, daha önce ABD'li tenisçiler Martina Navratilova, Lindsay Davenport, İspanyol Arantxa Sanchez-Vicario, İsviçreli Martina Hingis ve Belçikalı Kim Clijsters'ın her iki klasmanda aynı anda zirveye oturmasıyla doğal olarak gerçekleşen bu tabloya iki farklı tenisçiyle ulaşan ABD dışındaki ilk ülke oldu.

WTA tekler ve çiftler klasman zirvelerinin vatandaş tenisçiler tarafından paylaşıldığı diğer sıralamalarsa şu şekilde gerçekleşti:



Tekler Çiftler Tarih Ülke Martina Navratilova Pam Shriver 18/03/1985-09/06/1985 ABD Chris Evert Pam Shriver 10/06/1985-13/10/1985 ABD Martina Navratilova Pam Shriver 14/10/1985-27/10/1985 ABD Chris Evert Pam Shriver 28/10/1985-24/11/1985 ABD Martina Navratilova Pam Shriver 25/11/1985-19/01/1986 ABD Lindsay Davenport Corina Moriaru 03/04/2000-16/04/2000 ABD Lindsay Davenport Corina Moriaru 15/05/2000-21/05/2000 ABD Jennifer Capriati Lisa Raymond 15/10/2001-04/11/2001 ABD Lindsay Davenport Lisa Raymond 05/11/2001-13/01/2002 ABD Jennifer Capriati Lisa Raymond 14/01/2002-24/02/2002 ABD Venus Williams Lisa Raymond 25/02/2002-17/03/2002 ABD Jennifer Capriati Lisa Raymond 18/03/2002-21/04/2002 ABD Venus Williams Lisa Raymond 22/04/2002-19/05/2002 ABD Jennifer Capriati Lisa Raymond 20/05/2002-09/06/2002 ABD Venus Williams Lisa Raymond 10/06/2002-07/07/2002 ABD Serena Williams Lisa Raymond 08/07/2002-08/09/2002 ABD Serena Williams Liezel Huber 08/09/2008-05/10/2008 ABD Serena Williams Liezel Huber 02/02/2009-19/04/2009 ABD Serena Williams Liezel Huber 12/10/2009-25/10/2009 ABD Serena Williams Liezel Huber 02/11/2009-06/06/2010 ABD Serena Williams Bethanie-Mattek Sands 30/01/2017-19/03/2017 ABD Serena Williams Bethanie-Mattek Sands 24/04/2017-14/05/2017 ABD Karolina Pliskova Lucie Safarova 21/08/2017-(devam ediyor) Çek Cumhuriyeti





Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net









