Caroline Wozniacki bu yıl WTA finallerindeki makus talihini 125.si düzenlenen Rogers Cup'ta da yenemedi.

Toronto'da düzenlenen WTA Premier 5 turnuvası finalinde Elina Svitolina ile karşı karşıya gelen dünya eski 1 numarası, Ukraynalı rakibine 6-4, 6-0'lık setlerle boyun eğdi.

2010'da Rogers Cup'ı kazanan Danimarkalı tenisçi, turnuvanın Toronto'da düzenlendiği yıllarda hiç galibiyet alamamıştı.



Her iki oyuncunun da dörder ace kaydettiği mücadelede ilk sette durum 4-4 olduktan sonra ardına bakmayan Svitolina, sekiz oyun üst üste kazanarak mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Caroline Wozniacki bu sonuçla 2017'de çıktığı altıncı finalden de boynu bükük ayrılmış oldu.

Danimarkalı tenisçi bu finallerde set dahi kazanamadı.

Turnuvaya gelirken fazla beklentisi olmadığını belirten Wozniacki, "Belki de daha hızlı oynamalıydım ama [Svitolina] akıllı oynayarak hızımı bana karşı kullandı." diye konuştu.



Öte yandan yarı finalde, Martina Hingis'ten bu yana Rogers Cup'ı iki yıl üst üste kazanan ilk tenisçi olmak isteyen dünya 2 numarası Simona Halep'in düşlerini sonlandıran Elina Svitolina ise bu yıl Dubai ve Roma'nın ardından Toronto'da kazandığı şampiyonlukla bir yılda üç WTA Premier 5 turnuvası kazanan tarihteki ilk tenisçi oldu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





