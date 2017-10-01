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Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde, Kırmızı Grup'ta dünya 1 numarası Simona Halep'e yalnızca iki oyun bırakan Danimarkalı Caroline Wozniacki yarı finale yükselmeyi garantiledi.

2010'da burada final gören 6 numaralı seri başı, Simona Halep'i 6-0, 6-2'lik setlerle geçerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı ve adını son dörde yazdırmayı garantiledi.

Bu yıl üçüncü kez bir dünya 1 numarasına karşı galibiyet alan Wozniacki, rakibini Eastbourne'de düzenlenen AEGON International turnuvasında üç sette mağlup etmişti.

Bir saati biraz geçen maçta ilk servisinden %72 ile puan çıkaran Danimarkalı raket, "Kortta rahattım ve gerek duyduğumda toplara yetişip agresif oynayabildim." diye konuştu.

GARCIA KEFENİ YIRTTI

WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta günün diğer maçındaysa burada ilk kez boy gösteren Fransız Caroline Garcia, dünya 4 numarası Elina Svitolina'yı 2 saat 45 dakika süren mücadele sonunda 6-7(7), 6-3, 7-5'lik setlerle geçerek gruptan çıkma umudunu korudu.

İlk set tie-break'inde 0-4 geriden gelen Ukraynalı raket seti hanesine yazdırmayı başardı. Garcia ikinci seti kazanmasının ardından üçüncü sette 3-5 geriye düşmesine rağmen maçtan kopmadı ve dört oyun üst üste kazanarak maçtan galip ayrıldı.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan son tenisçi olan dünya 8 numarası Garcia, "Birkaç hafta önce burada olacağımı tahmin etmiyordum, bu nedenle hazırlık süreci biraz karmaşıktı. Bugünse agresif oynamaya ve geri düştüğümde paralel vuruşları daha çok kullanmaya çalıştım." diye konuştu.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net



