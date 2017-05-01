Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteklediği Antalya Open ATP turnuvasının İstanbul Swissotel'de gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Durmuş: Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız

"Bugün başka bir heyecanı yaşamak için bir araya geldik" diyerek sözlerine başlayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Amacımız Türkiye’de tenisin herkes tarafından, her yerde ve her zaman oynanabilmesini sağlamak. Bunu sağlayabilmek için projelere, oyunculara ve destekçilere ihtiyacımız var. Biz bunu yıllarca yapabilmeyi hayal ederken, şimdi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çizmiş olduğu hedefe gelmiş olduklarını vurgulayan TTF Başkanı Durmuş, "Türkiye'nin dünya tenis arenasındaki yerini sağlamlaştırması bizi çok mutlu ediyor. Sert ve toprak zemin turnuvalarında sonra Türk Ekonomi Bankası ve Kaya Palazzo Belek’in desteğiyle Wimbledon öncesi çok güzel bir çim kort organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Türkiye Tenis Federasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere çizmiş olduğu hedeflere gelmiş olduğumuzu ve Türkiye’yi tenis ülkesi yaptığımızı açık yüreklilikle söyleyebilirim" dedi.

Durmuş, TEB ile sadece sportif başarıyla odaklı kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında ilerlediklerini belirterek, "81 ilde 81 proje yaparak tenisin her yerde oynanabilmesi için sokaklara indik. Bu sporu sokaklardan kortlara, kortlardan olimpiyatlara ulaştırma hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

Leblebici: Yaptığımız işlerden hep gurur duyduk

Antalya Open'ın sponsorluğunu üstlenmekten dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Biz tenisin sokağa yayılmasını, ülkemiz tarafından sevilmesini amaçlıyoruz. Burada en büyük desteği Türkiye Tenis Federasyonu’ndan aldık. Antalya Open’ın da Federasyonumuz ile birlikte en iyi şekilde yapılması için bir araya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Leblebici konuşmasını, "Türkiye'nin birçok bölgesinde Federasyonumuzla birçok yerde sokak tenisi ile başladığımız maceramızı WTA Şampiyonası'na, TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve İstanbul Open turnuvalarına taşıdık. Bu sayede Türk tenişçilerimizin gelişimlerine katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle de yaptığımız işlerden hep gurur duyduk. Antalya Open ATP Turnuvası’nda da amaçladığımız hedeflere ulaşacağımızdan hiçbir kuşkum yok" sözleriyle tamamladı.

Biletler Biletix'ten satışa sunulacak

Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, bu yıl ilki düzenlenecek organizasyon hakkında bilgiler paylaştı.

"Wimbledon’dan önceki son turnuva olma özelliğini taşıyan Antalya Open'da dünyaca ünlü yıldızlar korta inecek. Tenisseverler, dünya 7 numarası Dominic Thiem, Paolo Lorenzi, Fernando Verdasco, Viktor Troicki'nin yanı sıra milli sporcularımızı izleme imkanına sahip olacak" diyen Yılmaz, turnuvanın biletlerinin Biletix üzerinden satışa sunulacağını, bilet fiyatlarının ise 15 ile 75 TL arasında değişeceğini söyledi.

Kaynak: TTF.org.tr