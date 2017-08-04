Dünya 4 numarası Stanislas Wawrinka dizinden geçireceği ameliyat nedeniyle ekibi ve doktoruyla beraber 2017'nin kalan kısmında kortlardan uzak kalma kararı aldığını açıkladı.
"Önümüzdeki yıllarda en üst seviyede oynamaya devam edebilmek için tek çözüm buydu." diyen Wawrinka açıklamasını "2018'de görüşmek üzere." diye bitirdi.
Bu karar Wawrinka'nın son şampiyon olduğu Amerika Açık'a katılamayacağı anlamına geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Novak Djokovic de 2017'nin ikinci yarısında kortlardan uzak kalacağını açıklamıştı.