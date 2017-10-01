Dünya sıralamasının dokuzuncu basamağında bulunan Stan Wawrinka ile 2013'ten beri birlikte çalıştığı koçu Magnus Norman'ın yolları ayrıldı.

Norman ile ortaklıkları süresince üçü Major olmak üzere 13 şampiyonluk elde eden Stan, dünya sıralamasında ise üç numaraya kadar yükselmeyi başarmıştı. 32 yaşındaki tenisçi; teklerde elde ettiği Avustralya Açık (2014), Fransa Açık (2015) ve Amerika Açık (2016) şampiyonluklarıyla Büyük Dörtlü'nün egemenliğinin sarsılmasında başrol oynadı.

Zorlu bir karar sürecinin ardından ailesiyle daha çok zaman geçirmek için yolların ayrıldığını belirten Norman: "Evdeki iki çocuğumun yanında olmak için şu an en doğru zaman. Birlikte çalışmak için ondan daha iyi bir oyuncu düşünemiyorum. Aldığım en zor kararlardan biriydi. Stan gibi iyi bir oyuncuyla, daha önemlisi harika bir insanla çalıştığım için gurur duyuyorum." sözlerini sarfetti.

Wawrinka ise Magnus'a duyduğu minnetten söz etti: "Birlikte geçirdiğimiz dört yıl için Magnus'a teşekkür etmek istiyorum. Yalnızca takımımın değil, ailemin de bir parçasıydı. Üç Major şampiyonluğu ve gelişimime harcadığı zaman için ona her zaman minnettar olacağım."

Sakatlığı sebebiyle bir süredir kortlardan uzak kalan Wawrinka, sezonun geri kalanında rehabilitasyonuna odaklanacağını ve takımı için gerekli adımları atmak için düşüneceğini belirtti.





Özgün Çağlar Deniz



