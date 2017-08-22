Gelecek hafta başlayacak yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ta 'eksikler' listesine eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka da eklendi. 2012 ve 2013 Amerika Açık finalisti Belaruslu oyuncu oğlunun velayetiyle ilgili eski erkek arkadaşı ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle New York'ta mücadele edemeyeceğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, "Hukuki işlemleri tamamlamak için çalışıyoruz. Amerika Açık'ta oynayabilmek için tek şansım Leo'yu Kaliforniya'da bırakmak. Ve bunu yapmak istemiyorum" sözleriyle kararını duyurdu.





Aralık ayında doğum yaptıktan sonra Haziran ayında kortlara dönen Victoria Azarenka, Wimbledon'da dördüncü turda Simona Halep'e kaybetmişti. Wimbledon'dan sonra turnuva oynamayan ünlü tenisçi dünya sıralamasında 204. sırada bulunuyor.



İlk çocuğuna hamile olan Serena Williams'ın yanısıra ATP sıralamasında ilk 10'da bulunan üç oyuncu Novak Djokovic, Stan Wawrinka ve Kei Nishikori de daha önce Amerika Açık'ta mücadele etmeyeceklerini açıklamıştı.

(Merthan Can-tenisdunyasi.net)



