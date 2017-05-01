2017 TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ana tablo heyecanı start aldı. İlk iki maç sonunda Çek Jiri Vesely ve Belçikalı Steve Darcis, Garanti Koza Arena'da gülen isimler oldu.





Garanti Koza Arena’da ana tablonun perdesini açan buluşmada sevinen isim Jiri Vesely oldu. Çek raket, kendisi gibi geçen yıl çeyrek final oynama başarısı gösteren İspanyol Marcel Granollers’i 7-5, 2-6, 6-4 mağlup etti.





Sonuncusu iki ay önce Dubai’de olmak üzere geçmişteki iki buluşmalarında da boyun eğdiği Grannolers karşısında açılış setini 2-5’ten gelip 7-5’le hanesine yazdıran Vesely, iki kez servis kırdırdığı ikinci seti 6-2 kaybetti.





Final setinin üçüncü oyunda servis kıran Vesely, break avantajını setin sonuna kadar korudu. Birinci servislerinden %86 ile puan çıkardığı bu seti 6-4’le noktalayan Vesely, 2 saat 15 dakika sonunda galibiyete uzanmasını bildi.









DARCIS TOPRAKTA SİFTAH YAPTI

Vesely ikinci turda 8 numaralı seribaşı Belçikalı Steve Darcis ile eşleşti. Tek el backhand kullanan iki oyuncunun yüzleşmesinde Dudi Sela’yı 7-5, 6-4’le eleyen Darcis, bu sezon toprak zemindeki ilk galibiyetine imza attı.





1 numaralı kortta ise Jordan Thompson setlerde geriye düştüğü maçta oldukça güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, elemelerden gelen Adrian Menendez-Maceiras’ı 6-7, 6-0, 6-0 yenip son 16’ya kaldı.





Dünya sıralamasının 91. basamağındaki Thompson, ikinci turda son şampiyon ve 3 nolu seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile kozlarını paylaşacak.