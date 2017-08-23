Eski günlerine dönmeye çalışan Vera Zvonareva, Amerika Açık elemelerine galibiyetle başladı. Dünya eski 2 numarası, elemelerin ilk turunda karşılaştığı Han Xinyun'u 7-6 (4), 6-1'lik setlerle geçerek ikinci tura yükseldi.

Geçtiğimiz hafta New Haven turnuvası elemelerinde wild card ile mücadele eden 32 yaşındaki Rus tenisçi, ilk turda Anastasia Rodionova'yı yenmiş, aynı gün çıktığı ikinci tur mücadelesinde ise Magdalena Rybarikova karşısında maçtan çekilmişti. Zvonareva, maçtan sonra yaptığı açıklamada hali hazırdaki fiziksel durumunun bir güm içinde iki maç oynamaya hazır olmadığını dile getirmişti.

Vera Zvonareva, WTA Turu'ndan ayrı kaldığı iki yıl içinde evlenmiş ve ardından çocuk sahibi olmuştu. Patty Schnyder ve Kateryna Bondarenko da anne olduktan sonra geçtiğimiz aylarda yeniden tenise dönmüştü.

(Merthan Can-www.tenisdunyasi.net)