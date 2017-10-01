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Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde, Beyaz Grup'taki son mücadelesinde Garbiñe Muguruza'yı 7-5, 6-4'lük setlerle mağlup eden Venus Williams, Wimbledon finalinin rövanşını alarak ikinci yarı final biletinin sahibi oldu.

Amerikalı raket, 1 saat 41 dakika süren mücadelede 7 çift hata kaydetmesine karşın etkili returnleriyle korttan galip ayrılmayı başardı.

Kariyerinde beşinci kez bu turnuvada yarı finale yükselen dünya 5 numarası, Kırmızı Grup lideriyle karşı karşıya gelecek.

Günün diğer mücadelesindeyse Jelena Ostapenko, ilk defa katıldığı WTA Finalleri'nde, Beyaz Grup'taki son maçında, grubu lider bitirmeyi garantileyen dünya eski 1 numarası Karolina Pliskova'yı 25 winner kaydederek 6-3, 6-1'lik setlerle mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

Öte yandan WTA Finalleri'nde çiftler mücadelelerinde Andreja Klepac ve María José Martínez Sánchez çiftini 6-3, 6-4 ile geçen Timea Babos ve Andrea Hlavackova ile Anna-Lena Groenefeld ve Kveta Peschke'yi 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup eden 1 numaralı Martina Hingis/Chan Yung-Jan tandemi günün kazananları oldular.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net













