36 yaşındaki Venus Williams, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta 14 yıl sonra tekrar şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. Venus, vatandaşı Coco Vandeweghe karşısında setlerde geriye düşse de 6-7, 6-2, 6-3'le galibiyete uzanmasını bildi.

İlk iki oyunda kırılan servisler sonrası tarafların birbirine servis kırma puanı göstermediği açılış setinin kazananını tie-break belirledi. Sırasıyla Angelique Kerber ve Garbine Muguruza'yı devirerek ilk slam yarı finaline ilerleyen Vandeweghe, kritik oyunu 7/3'le hanesine yazdırdı.

Melbourne'de 13 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Venus, ikinci setin üçüncü oyununda break avantajını ele geçirdi. İki oyun sonra bir break daha bulup skoru 4-1'e getiren dünya eski 1 numarası, yedi servis kırma puanı sildiği ikinci seti 6-2 ile alıp mücadeleyi uzattı.

Turnuvadaki ilk set kaybını bu maçta yaşayan Venus, final setine de hızlı girdi. Henüz ilk oyunda eline geçirdiği break avantajını güçlü servisleriyle yine koruyan Williams, final için servis attığı dokuzuncu oyunda dördüncü maç puanında işi bitirdi.





2 saat 25 dakika süren buluşmada klasmanın 35. basamağındaki Vandeweghe'in yakaladığı 13 servis kırma puanının 12'sini ortadan kaldıran Venus, 2009 Wimbledon'dan bu yana yükseldiği ilk slam finalinde kardeşi Serena ile oynayacak.

Ali Katipoğlu - Melbourne