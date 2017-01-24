Son yılların en büyük sürprizlere sahne olan Grand Slam turnuvaları arasındaki yerini alan 2017 Avustralya Açık'ta Coco Vandeweghe mucizesi sürüyor. 25 yaşındaki ABD'li raket, son şampiyon ve dünya 1 numarası Angelique Kerber'in ardından Garbine Muguruza'yı da 6-4, 6-0'la devirip slam kariyerinin ilk yarı finaline koştu.





Birinci ve üçüncü oyunlarda break puanları yakalasa da bu fırsatları kullanamayan Vandeweghe, yedinci oyunda yine tehdit ettiği Muguruza'nın servisini sekizinci denemesinde kırdı. 4-3 öne geçen ABD'li raket, avantajını setin sonuna kadar korudu ve 6-4'le ilk adımı attı.





Klasmanın 35. basamağındaki Coco, son Fransa Açık şampiyonu Muguruza'yı ikinci sette adeta korttan sildi. İlk servislerinin oyuna girdiği tüm puanları kazanan Vandeweghe, rakibine yalnızca 10 puan şansı tanıdığı bu sette oyun yitirmedi ve 1 saat 24 dakika sonunda adını son dörde yazdırdı.





Kazanma vuruşlarında 31-14'lük üstünlük kurduğu Muguruza karşısındaki kaydını 3-1'e geliştiren Vandeweghe, yarı finalde vatandaşı Venus Williams ile buluşacak. Melbourne'daki diğer yarı finalistler ise yarınki Karolina Pliskova-Mirjana Lucic-Baroni ve Serena Williams-Johanna Konta eşleşmelerinin ardından netlik kazanacak.



