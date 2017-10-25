Barbara Haas

Cumhuriyet Kızları turnuvasında son 16 turu bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Çeyrek finale kalabilmek için korta çıkan İpek Öz, Pemra Özgen ve Melis Sezer ise rakiplerine iki setlik maçlarla kaybederek turnuvadan elendi. İpek’i yenmeyi başaran 1 numaralı seri başı Barbara Haas ise yoluna devam etti.



Sabah seansında korta çıkan İpek Öz, turnuvanın 1 numaralı seribaşı Barbara Haas ile karşı karşıya geldi. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan İpek, Avusturyalı rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koysa da 6-4 6-4’lük skorlarla kaybetmekten kurtulamadı.



Cumhuriyet Kızları turnuvasına tam 13. kez katılarak adeta bu turnuva ile özdeşleşen Pemra Özgen ise 6 numaralı seribaşı Rus Kamenskaya karşısına çıktı. Rakibine 6-1 ve 6-2’lik set sonuçlarıyla kaybeden Pemra, turnuvaya son 16 turunda veda etmiş oldu.



Turnuvada boy gösteren bir diğer genç Rus raket Polina Golubovskaya ise Melis Sezer’i saf dışı bıraktı. 18 yaşındaki rakibi karşısında ilk seti 6-3 kaybeden Melis, ikinci seti de 6-2 ile yitirince adını çeyrek finale yazdırmayı başaramadı.



Cumhuriyet Kızları tenis turnuvasında teklerdeki çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti.



Barbara Haas – Dejana Radanovic

Vitalia Diatchenko – Viktoria Kamenskaya

Jaqueline Cristian – Polina Golubovskaya

Olga Ianchuk – Georgiana Serban



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)



