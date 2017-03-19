Brezilya'da gerçekleşen Dünya Okul Sporları Tenis Şampiyonası'na milli raketler damga vurdu. Recife şehrindeki turnuvada Türkiye şampiyonu unvanıyla boy gösteren Okyanus Koleji'nin erkek ve kız takımları, altın madalyayı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Erkeklerde grup aşamasını lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Fransa, yarı finalde Tayvan'ı mağlup eden Ay-yıldızlı ekip, finalde İskoçya ile kozlarını paylaştı. Seriden 4-1'lik üstünlükle ayrılan genç milliler, şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Toplam 13 ülkenin katıldığı organizasyonun kızlar mücadelesinde grubundan birinci olarak çıkan Türkiye, sırasıyla Çin ve İtalya'yı yenip adını finale yazdırdı. Şampiyonluk maçında Almanya'yı 3-2 ile deviren Kırmızı-beyazlılar, ikinci kupayı da havaya kaldırdı.

Kaptanlığını Hakan Cengiz'in yaptığı Okyanus Koleji tenis takımlarını erkeklerde Kaya Göre, Yankı Erel, Cem Ertürk, Baran Cengiz, Bora Şengül, Boran Ulusoy; kızlarda Berfu Cengiz, İpek Öz, Zeynep Erman, Barbara Quagliardi, Ebru Zeynep Yazgan, Nil Kalaycı temsil etti.