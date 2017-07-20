Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda bu sene üçüncüsü düzenlenen TEB Bursa Cup ITF turnuvasında iki milli tenisçiyi buluşturan çeyrek finalde sevinen İpek Soylu oldu. İki maç puanı çevirdiği buluşmada Ayla Aksu’yu 4-6, 7-6, 6-0’la geçen Soylu, adını son dörde yazdırmayı başardı.

Türkiye Fed Cup Takımı’nın iki üyesi arasındaki maça hızlı başlayan taraf Aksu’ydu. 1 numaralı seribaşı İpek karşısında hızlı bir şekilde 5-1 öne fırlayan Ayla, bu noktada seti bitirmekte zorlansa da üst üste üç oyun yitirdikten sonra servisine tutunarak birinci seti 6-4’le noktaladı.

Mücadelenin ikinci setinde büyük çekişme yaşandı. Ayla, karşılıklı olarak dört kez servis kırılan sette 6-5 öndeyken kendi servisinde iki maç puanından faydalanamadı. Maç puanlarını kurtarıp teslim olmayan İpek, 6-6’da dengelediği setin tie-break oyununu 7/4’le kazanıp işi final setine götürdü.

60 bin dolar toplam para ödüllü turnuvanın ilk yılı olan 2015’te şampiyonluğa ulaşan Soylu, karar setinde kortun adeta tek hâkimiydi. Bu sette rakibine oyun şansı tanımayan İpek, 2 saat 21 dakika sonunda tur biletini cebine koydu.

Podyum Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda galibiyet serisini 11 maça çıkaran İpek Soylu, yarı finalde Hint Ankita Raina ile oynayacak. TEB Bursa Cup’taki diğer yarı finalde ise iki Rus sporcu Valentyna Ivakhnenko ile Sofya Zhuk kozlarını paylaşacak.













TTF Basın Bülteni