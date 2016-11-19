Dünya çiftler sıralamasında bu hafta itibarıyla 332. basamakta yer alan Tuna Altuna, ilk kez ortaklık kurduğu Avusturyalı partneri David Pichler ile birlikte Antalya'daki Tennis Organisation Cup Futures turnuvasında şampiyonluğu elde etti. Kariyerinin 16. çiftler zaferine uzanan 27 yaşındaki milli tenisçi, bu sezonki üçüncü kupasını kaldırdı.

Finalde Rus ikili Alexander Pavlioutchenkov/Victor Baluda ile karşı karşıya gelen Altuna ve Pichler, büyük çekişmeye sahne olan bir müsabakanın ardından mutlu sona ulaşmayı başardı. Maç tie-break'te skor 8/9 iken bir maç puanı çeviren Altuna/Pichler tandemi, 1 saat 50 dakika sonunda 4-6, 7-6, 12/10'luk skorla büyük ödülü kucakladı.