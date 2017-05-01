28 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, TEB BNP Paribas İstanbul Open’a damgasını vurmaya devam ediyor. Altuna, İtalyan Alessandro Motti ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde 3 numaralı seribaşları Jonathan Erlich/Scott Lipsky’yi 7-5, 3-6, 10/7’lik skorla devirerek yarı finali yakaladı ve ATP düzeyindeki bir turnuvada son dörde kalan ilk Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Kritik noktada servis kırıp ilk seti 7-5 kazanan Altuna/Motti çifti, ikinci seti 6-3 kaybedince karşılaşma maç tie-break’e gitti. Güçlü başladıkları maç tie-break’te 7/1 öne fırlayan Altuna/Motti, rakipleri Erlich/Lipsky’ye geri dönüş izni tanımadı ve 10/7’ye ulaşıp bir buçuk saat sonunda mücadeleye noktayı koydu.

Basın toplantısında maçı değerlendiren Tuna Altuna ve Alessandro Motti, konsantrasyonlarının üst düzeyde olduğunu, yakaladıkları başarılı uyum sayesinde galibiyete uzandıklarını ifade etti. Turnuvada birlikte oynamaya son anda karar verdiklerini söyleyen Altuna, 38 yaşındaki partneri Motti’nin tecrübesiyle kendisine katkı verdiğini vurguladı.

Tuna Altuna/Alessandro Motti ikilisi yarın (6 Mayıs Cumartesi) saat 14.30’daki TEB BNP Paribas İstanbul Open yarı finalinde Adil Shamasdin/Antonio Sancic ekibiyle kozlarını paylaşacak.







