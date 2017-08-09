Dünya 7 numarası Dominic Thiem Montréal'de düzenlenen Rogers Cup'ta ikinci turda karşı karşıya geldiği Arjantinli Diego Schwartzmann'a 4-6, 7-6(7), 7-5'lik setlerle yenilerek elendi.

Maç yapmadan geçtiği birinci turun ardından ikinci turda Schwartzmann ile eşleşen Avusturyalı tenisçi, ilk seti 6-4 kaybedip ikinci sette de servisini kırdırmasına rağmen maça döndü ve ikinci seti beşinci set puanında, 9-7 biten bir tie-break ile noktaladı.

Üçüncü sette 5-2 öne geçen Thiem, sonraki üç oyunda elde ettiği dört maç puanından yararlanamadı. Servisini kırdırdıktan sonra 12. oyunda 0-40'ı bulmasına rağmen rakibinin servisini kıramayan Thiem, sonraki beş puanı kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Turnuvanın 3 numaralı seri başı olan Thiem, 2 saat 54 dakika süren maç boyunca 67 basit hata ve 8 çift hata kaydetti.

Schwartzmann ise bu galibiyetle on dördüncü denemesinde ilk 10'daki bir rakibine karşı ilk galibiyetini aldı.

Dünya 36 numarası Diego Schwartzmann'ın üçüncü turda ABD'li Jared Donaldson ile karşı karşıya gelecek.

