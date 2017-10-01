Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Rakuten Open tenis turnuvasında ilk tur maçları, Dünya 7 numarası Dominic Thiem’in, Amerikalı raket Steve Johnson’a 6-4 6-7 ve 4-6’lık setlerle kaybettiği maç ile tamamlandı.



Geçtiğimiz hafta Çin’de katıldığı Chengdu turnuvasında son 16 turunda Guido Pella karşısında set kazanamadan elenen Dominic Thiem, Johnson karşısında ilk setin başında elde ettiği break avantajını koruyarak seti hanesine yazdırdı. İkinci seti tie break ile Johnson’a kaptıran Avusturyalı raket, final setinde ise verdiği tek break’i geri almayı başaramayınca Rakuten Open’a ilk turda veda etmekten kurtulamadı.



Thiem, Johnson karşısında aldığı mağlubiyetle bugüne kadar rakibiyle oynadığı 3. maçta korttan ilk kez yenik ayrılmış oldu. İkili, Rakuten Open’dan önce 2014 yılında Nice’te ve bu sezon ise Roland Garros’ta karşı karşıya gelmiş, iki maçtan galibiyetle ayrılan taraf Dominic Thiem olmuştu.



Öte yandan Rakuten Open’da bugün 6 maç daha oynandı. Ağustos ayında katıldığı Montreal’den bu yana korta çıkmayan Milos Raonic, Victor Troicki’yi set kaybetmeden geçerken; Lu Daniel’i, Ebden Karlovic’i, Schwartzman Young’u ve Gasquet de Querrey’i set vermeden geçerek tur atlamayı başardı. Rakuten Open’da adını ikinci tura yazdırmayı bir diğer isim ise Benoit Paire’nin ilk seti kaybettikten sonra maçtan çekilmesiyle tur atlayan ev sahibi raket Yuichi Sugita oldu.