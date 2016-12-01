İspanya'da tenis maçlarında şike yapıldığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 34 kişi gözaltına alındı.

İnternetteki bahis oyunlarında para kazanmak için tenis maçlarında şike yapıldığına ilişkin Madrid merkezli yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenleyen jandarma birimleri, ülke genelinde 34 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma yetkililerinden basına verilen bilgilerde, gözaltına alınanların en az altısının İspanya genelinde profesyonel ve amatör maçlara katılan erkek tenisçiler olduğu belirtildi. Ayrıca en fazla gözaltına alınmaların, ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde olduğu kaydedildi.

Şike olayının, maçları oynayan tenisçilerle temasa geçen yarı profesyonel oyuncular tarafından gerçekleştirildiği ve sonucu önceden ayarlanan karşılaşmalar sayesinde son aylarda 500 bin avrodan fazla haksız gelir kazanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Madrid'de oynanan bir maçla ilgili yapılan suç duyurusu sonrasında açıldığı belirtilen tenisteki şike soruşturmasının halen devam ettiği, önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların olabileceği duyuruldu.

Kaynak: AA