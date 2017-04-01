Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ana tablo kuraları çekildi. Koza World of Sports tesislerinde gerçekleşen seremonide Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek, ATP Dünya Turu Direktörü Miro Bratoev, ATP Süpervizörü Thomas Karlberg, Turnuva Direktörü Paul McNamee, milli tenisçi Cem İlkel ve Hırvat yıldız Borna Coric hazır bulundu.





İlk dört seribaşı oyuncunun açılış turunu bay geçtiği İstanbul Open’da 2016 Wimbledon finalisti, dünya 6 numarası Kanadalı Milos Raonic, ilk sınavını Marton Fucsovics-Aljaz Bedene buluşmasının kazananı önünde verecek. Klasmanın 8. basamağında oturan, 2014 Amerika Açık şampiyonu Marin Cilic ise ilk maçında Damir Dzumhur veya elemelerden gelen bir isimle karşı karşıya gelecek.





Son şampiyon Diego Schwartzman’ın 3, Paolo Lorenzi’nin 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Open’da Viktor Troicki 5, Bernard Tomic 6, Borna Coric 7, Steve Darcis de 8 numara olarak yerlerini aldı. Seribaşlarının birinci tur eşleşmeleri Troicki-Baghdatis, Tomic-Albot, Coric-Lajovic ve Darcis-Sela olarak belirlendi.





Türkiye’nin genç yeteneği Cem İlkel, wildcard ile raket sallayacağı toprak kort organizasyonundaki ilk tur maçını tecrübeli Rus tenisçi Mikhail Youzhny ile yapacak. Klasmanda bir dönem sekizinci basamağa kadar yükselen, iki kez Amerika Açık yarı finalisti Youzhny, bu hafta itibarıyla dünya sıralamasında 89.’lukta bulunuyor.



