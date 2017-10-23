Pemra Özgen

25 bin dolar para ödüllü Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında ana tablo maçları bugün başladı. Temsilcilerimizden Pemra Özgen, Melis Sezer ve Cemre Anıl’ın da korta çıktığı günde, elemelerde olduğu gibi yine seribaşı raketlerin üstünlüğü göze çarptı.



Turnuvaya wildcard ile katılan Melis Sezer, elemelerden gelen Eliessa Vanlangendonck ile karşılaştı. Belçikalı rakibi karşısında maçın tamamını domine eden Melis, ilk seti 6-0, ikinci seti ise 6-4 kazanarak son 16 raket arasına yükselmeyi başardı.



Günü, elemelerden ana tabloya yükselen rakibi karşısında geçiren bir diğer raketimiz de Pemra Özgen oldu. Karen Barritza karşısında 1-4 geriye düştüğü ilk seti 7-5’lik sonuçla hanesine yazdıran Pemra, ikinci seti de 6-3’le kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.



Şanslı kaybeden olarak ana tablo gören temsilcimiz Cemre Anıl ise günü mağlubiyetle kapatan tek raketimiz oldu. Dünya 263 numarası Dejana Radanovic’le karşılaşan Cemre, 6-2’lik iki setle turnuvaya veda etti.



Jaquelin Cristian, Petra Krejsova, Viktoria Kamenskaya, Ekaterine Gorgodze ve Olga Ianchuk ise son 16’ya yükselmeyi başaran diğer seribaşı raketler oldu.



8 numaralı seribaşı Cristian Maleckova’yı, 5 numaralı seribaşı Krejsova Koklina’yı, 7 numaralı seribaşı Ianchuk Simion’u, Gürcü raket Gorgodze Vrljic’i set kaybetmeden geçmeyi başardı. 6 numaralı seribaşı Kamenskaya ile Özbek Amanmuradova arasındaki maç ise günün üç sete giden tek maçı olurken, büyük çekişmeye sahne oldu. 6-1 3-6 6-2 ile kazanan Kamenskaya, adını son 16’ya yazdıran isim olmayı başardı.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)