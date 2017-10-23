25 bin
dolar para ödüllü Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında ana tablo maçları bugün
başladı. Temsilcilerimizden Pemra Özgen, Melis Sezer ve Cemre Anıl’ın da korta
çıktığı günde, elemelerde olduğu gibi yine seribaşı raketlerin üstünlüğü göze
çarptı.
Turnuvaya wildcard ile katılan Melis Sezer, elemelerden gelen Eliessa
Vanlangendonck ile karşılaştı. Belçikalı rakibi karşısında maçın tamamını
domine eden Melis, ilk seti 6-0, ikinci seti ise 6-4 kazanarak son 16 raket
arasına yükselmeyi başardı.
Günü, elemelerden ana tabloya yükselen rakibi karşısında geçiren bir diğer
raketimiz de Pemra Özgen oldu. Karen Barritza karşısında 1-4 geriye düştüğü ilk
seti 7-5’lik sonuçla hanesine yazdıran Pemra, ikinci seti de 6-3’le kazanarak
adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Şanslı kaybeden olarak ana tablo gören temsilcimiz Cemre Anıl ise günü mağlubiyetle
kapatan tek raketimiz oldu. Dünya 263 numarası Dejana Radanovic’le karşılaşan
Cemre, 6-2’lik iki setle turnuvaya veda etti.
Jaquelin Cristian, Petra Krejsova, Viktoria Kamenskaya, Ekaterine Gorgodze ve
Olga Ianchuk ise son 16’ya yükselmeyi başaran diğer seribaşı raketler oldu.
8 numaralı seribaşı Cristian Maleckova’yı, 5 numaralı seribaşı Krejsova Koklina’yı,
7 numaralı seribaşı Ianchuk Simion’u, Gürcü raket Gorgodze Vrljic’i set
kaybetmeden geçmeyi başardı. 6 numaralı
seribaşı Kamenskaya ile Özbek Amanmuradova arasındaki maç ise günün üç sete
giden tek maçı olurken, büyük çekişmeye sahne oldu. 6-1 3-6 6-2 ile kazanan
Kamenskaya, adını son 16’ya yazdıran isim olmayı başardı.
(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)