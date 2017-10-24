17. yıl heyecanının yaşandığı Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı, ev sahibi TED Spor Kulübü’nün Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül, P&G Markalar Direktörü Taygun Günay, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy, ITF Süpervizörü Vesselina Doneva ile milli sporcular Pemra Özgen ve İpek Öz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Turnuvayı 17 yıldır aynı azimle ve arzuyla sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Tınaz, Türkiye’nin en fazla sayıda uluslararası organizasyon düzenleyen kulübü olduklarına dikkat çekti. Türkiye Tenis Federasyonu ve sponsorlara teşekkür eden Tınaz, en büyük isteklerinin Türk sporcuların başarılar kazanması olduğunu söyledi.

Düzenlediği turnuvalar ve yetiştirdiği sporcular ile TED Spor Kulübü’nün Türk tenisine büyük hizmetler verdiğini dile getiren Ayhan Akgül, Cumhuriyet Kızları’nın ülkenin en uzun soluklu kapalı kort etkinliği olduğuna vurgu yaptı. Akgül, Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm destekçilere teşekkürlerini sundu.

YILDIZLARIN TURNUVASI

Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen P&G markalarından Orkid’in uzun yıllardır Türk sporuna katkı verdiğini ifade eden Taygun Günay, P&G’nin aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nın global sponsoru olduğunu hatırlattı. Günay, P&G’nin Türkiye’deki 30. yılında 30 olimpik sporcuyu desteklediğini belirti.

Toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuva hakkında bilgiler paylaşan Nihat Ulusoy, “Dünya sıralamasında zirveye çıkan isimlerden Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Simona Halep, Karolina Pliskova, zamanında bu turnuvada mücadele vermişti. Cumhuriyet Kızları, birçok tenisçi için önemli bir basamak teşkil ediyor” dedi.

“UMARIM BİR TÜRK KAZANIR”

Türkiye Fed Cup Takımı üyesi Pemra Özgen, Cumhuriyet Kızları’nın kariyeri ve Türk tenisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Bir önceki gün maçını kazanıp ikinci tura çıkmayı başaran Özgen, “Türk sporcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tenisseverleri TED kortlarına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kısa süre önce Antalya’da profesyonel kariyerinin ilk zaferine uzanan İpek Öz, bu turnuvaya ilk kez katıldığını, dün oynadığı çiftler maçından galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldiğini iletti. Elemelerden ana tabloya giren 18 yaşındaki Öz, konuşmasını “Umarım Türk bir sporcu şampiyonluğa ulaşır” cümlesiyle tamamladı.

21 Ekim’deki eleme müsabakalarıyla başlayan Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında çiftler finali 27 Ekim Cuma, tekler finali ise 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.





TTF Basın Bülteni