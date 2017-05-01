Ana tablo maçları bugün (1 Mayıs) başlayan TEB BNP Paribas İstanbul Open’da Cem İlkel, ilk turda ünlü Rus raket Mikhail Youzhny’ye 3-6, 6-3, 6-3’lük skorla kaybetti.







Bir dönem dünya sıralamasında 8 numaraya kadar çıkan rakibi önünde çok iyi mücadele veren Cem, iki kez servis kırdığı ilk seti 6-3 kazandı. Seyircinin desteğini arkasına alan genç raket, ikinci setin başında servisini kırdırıp 3-1 geriye düşünce bu rüzgarı devam ettiremedi. Setin sonunda yine servisini kaptıran İlkel, seti 6-3’le kaptırdı.





34 yaşındaki Mikhail Youzhny, final setinin ikinci oyununda Cem’in servisini kırıp 3-0’a ulaştı. Cem, sonraki bölümde kendi oyunlarını alsa da rakip serviste sadece iki puan elde edebildi ve 6-3’lük son setle 2 saat 2 dakika sonrasında maçtan yenik ayrıldı.









Maç sonrasındaki basın toplantısında Youzhny, rakibinden kendi seyircisi önünde oynadığı için böyle bir direnç beklediğini söyledi. İki defa Amerika Açık yarı finalisti Rus tenisçi, ikinci setin başındaki kırdığı servisini maçın dönüm noktası olduğunu belirtti.





Cem İlkel ise iyi oynadığı maçlarda kazanma becerisini geliştirmesi ve artık bu seviyede maç kazanabilmesi gerektiğini vurguladı. “Maça iyi başladım ama devamında aynı seviyede agresif oynamam lazımdı, yapamadım. İkinci setten sonra düşüş yaşadım. Ama bunu artık aşmam gerekiyor” diye konuştu.





Mikhail Youzhny, turnuvanın ikinci turunda Borna Coric-Dusan Lajovic galibiyle kozlarını paylaşacak.





Turnuvanın 6 numarası Bernard Tomic, ikinci kez geldiği İstanbul’da ilk turda elemeden şanslı kaybeden olarak çıkan Mısırlı Mohamed Safwat’ı yendi. Radu Albot’un çekilmesiyle ana tabloya giren Safwat, ilk seti 7-5 kazanmasına rağmen maçtan yenik ayrıldı. Tomic, iki saatlik maçta 5-7, 7-5 ve 6-3 ile galip gelerek ikinci turda Rogerio Dutra Silva’ya rakip oldu.





Brezilyalı Rogerio Dutra Silva, elemeden gelen Riccardo Bellotti karşısında 6-3, 5-3 geriye düştüğü buluşmada 3-6, 7-6 ve 6-0’lık skorla üstünlük sağladı. İkinci setin sonundaki tie-break’i 7/1 kaybeden İtalyan Bellotti, son sette sadece 10 puan koparabildi.







