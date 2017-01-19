Denis Istomin, 2011 İstanbul Challenger'da büyük ödülü kucaklamıştı.

6'sı Avustralya Açık'ta olmak üzere toplam 12 Grand Slam zaferi bulunan Novak Djokovic, 2008 Wimbledon'dan bu yana en erken slam mağlubiyetini tattı. Sırp dünya 2 numarasına 7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4'le henüz ikinci turda bu şoku yaşatan isim, klasmanın 117. basamağındaki Denis Istomin'di.

Rod Laver Arena'da günün üçüncü maçı, oldukça sıkı bir şekilde başladı. Açılış oyunu dokuz kez berabereye giderken servis atan son şampiyon Djokovic, oyunu ancak 15 dakikada kazanabildi. Bu başlangıç, Istomin'in yapacaklarının sinyaliydi.

2-0'IN UCUNDAN DÖNDÜ

1/4'ten çevirdiği ve iki set puanı kurtardığı tie-break'i 10/8 ile hanesine yazdıran 30 yaşındaki Özbek raket, ikinci sette de hız kesmedi. Djokovic'in servis attığı onuncu oyuna 5-4 üstün giren Istomin, bu oyunda iki kez setleri 2-0'a getirme şansı elde etti. Ancak iki set puanını silen Novak, üst üste üç oyun alıp 7-5'le setleri eşitledi.



Melbourne'a gelmeden önce finalde Andy Murray'yi yenerek Doha'da mutlu sona ulaşan Djokovic, üçüncü sette kontrolü elden bırakmadı. Istomin'in yüzdesi düşen servislerini üç kez kıran Nole, 6-2 ile setlerde öne fırladı.

TIE-BREAK ONUN İŞİ

Kasım ayında gerçekleşen Avustralya Açık Asya-Pasifik wildcard turnuvasında zafere uzanarak ana tabloya girmeye hak kazanan Istomin, güçlü rakibiyle giriştiği uzun rallilere, üst düzey maç eksikliğine rağmen dördüncü sette yine enerjisini topladı.

Sete 3-0 önde giren ancak yedinci oyunda break avantajını kaptıran Istomin, onuncu oyunda yakaladığı set puanını değerlendiremedi. Düğümü yine tie-break çözerken, 5/1 üstün girdiği kritik oyunu 7/5'le kazanmayı başaran Istomin, tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı.

MUAZZAM SERVİSLER

İki hafta önce Tayland'da katıldığı ATP Challenger turnuvasında dünya 211 numarası rakibine yenilerek ikinci turun ötesini göremeyen Istomin, final setinde ilk adımı attı. Beşinci oyunda servis kırıp 3-2 öne geçen Istomin, güçlü servisleriyle bu avantajını korumasını bildi.

Birinci servislerinde Djokovic'e yalnızca üç puan şansı tanıdığı karar setini 6-4'le cebine koyan Istomin, 4 saat 48 dakika sonunda hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir zaferine altına imzasını atıp Melbourne'da adını son 32'ye kaydettirdi.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Istomin, maçı 63 kazanma vuruşu ve 61 basit hatayla tamamlarken; bir slam turnuvasında ilk defa ilk 100'ün dışındaki bir oyuncuya boyun eğen Djokovic ise 68 kazanma vuruşu ve 72 basit hata kaydetti. Öne çıkan istatistik ise Djokovic'in etkili bölgesi olan arka çizgide gerçekleşen puanlarda Istomin'in 106-105'lik üstünlüğüydü.

2012'de dünya sıralamasında 32.'liğe kadar ilerleyen Istomin, üçüncü turda 30 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta ile kozlarını paylaşacak.

Ali Katipoğlu - Melbourne